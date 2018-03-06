ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 16:35
06.03.2018 16:41

Προσοχή: Αυτός είναι ο μεγάλος «μύθος» για τη μαύρη ζάχαρη

06.03.2018 16:41
Προσοχή: Αυτός είναι ο μεγάλος «μύθος» για τη μαύρη ζάχαρη - Media
 
Η αυξημένη κατανάλωση ζάχαρης έχει αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία και το σωματικό βάρος, γεγονός που στρέφει πολλούς καταναλωτές στην αναζήτηση πιο υγιεινών εναλλακτικών.
 
Η μαύρη ζάχαρη είναι ένα είδος ζάχαρης που έχει υποστεί λιγότερη επεξεργασία, συγκριτικά με τη λευκή, με αποτέλεσμα να διατηρεί κάποια ίχνη θρεπτικών συστατικών.
 
Ωστόσο, η θερμιδική της αξία δε διαφέρει από αυτή της λευκής ζάχαρης. Συνεπώς, η αντικατάσταση της λευκής ζάχαρης από μαύρη δεν προσφέρει κανένα όφελος όσον αφορά στη θερμιδική πρόσληψη και την προσπάθεια απώλειας σωματικού βάρους.
 
Από την άλλη, δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που να δείχνουν πως η μαύρη ζάχαρη είναι λιγότερο επιβαρυντική για την υγεία, σε σύγκριση με την «κλασική» λευκή ζάχαρη. Ουσιαστικά λοιπόν, θα λέγαμε πως οι διαφορές τους εντοπίζονται κυρίως σε επίπεδο επεξεργασίας, γεύσης και υφής.
 
Συνεπώς, εάν θέλετε να αποφύγετε τις θερμίδες της ζάχαρης και τις αρνητικές επιπτώσεις της υπερκατανάλωσής της, προσπαθήστε να περιορίσετε την προσθήκη όλων των ειδών ζάχαρης σε τρόφιμα και ροφήματα, καθώς και την κατανάλωση προϊόντων που είναι πλούσια σε αυτή.
 
Πηγή: medicalnews.gr
