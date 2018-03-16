«Σφάχτηκε» ο Λεβέντης με την ΕΡΤ – Σφοδρή αντίδραση της ΠΟΣΠΕΡΤ (Video)

Άγρια κόντρα με τους παρουσιαστές της εκπομπής της ΕΡΤ1, «Απευθείας», όπου ήταν καλεσμένος, είχε το πρωί της Παρασκευής ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων, Βασίλης Λεβέντης.

Ο κ. Λεβέντης κατήγγειλε τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση ότι δεν προβάλλει, ως όφειλε, το κόμμα του και οξύνοντας την κριτική του, είπε στους δημοσιογράφους της εκπομπής ότι η ΕΡΤ λιβανίζει τον ΣΥΡΙΖΑ. «Δεν θέλω στην κρατική τηλεόραση να υπάρχουν λιβανιστήρια της κυβέρνησης», τους είπε και επικαλέστηκε το δικαίωμα της Ένωσης Κεντρώων να καλείται στις εκπομπές ισοτίμως με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις.

«Είκοσι χρόνια έκανε σωστά τη δουλειά της η ΕΡΤ; Γιατί εμένα δεν μου αρέσει να είναι κυβερνητικό λιβανιστήρι», είπε ακόμη ο κ. Λεβέντης και η δημόσια αντιπαράθεση, σε ζωντανή σύνδεση, άρχισε να… ξεφεύγει με τα πνεύματα να ηρεμούν αρκετά λεπτά αργότερα και λίγο πριν ολοκληρωθεί η θυελλώδης τηλεοπτική εμφάνιση του κ. Λεβέντη στην ΕΡΤ.

Οι δημοσιογράφοι της εκπομπής από την μεριά τους υποστήριξαν πως ο ρόλος της δημόσιας τηλεόρασης είναι να παρουσιάζει όλες τις πτυχές της επικαιρότητας και όλες τις απόψεις κάτι που συμβαίνει με ζωντανή απόδειξη αυτού τα πάνελ από κάθε πολιτικό χώρο στα οποία προσκαλούνται καθημερινά στις εκπομπές και τα δελτία της ΕΡΤ.

ΠΟΣΠΕΡΤ: Μην παριστάνεις τον… λεβέντη

Επί του θέματος τοποθετήθηκε η ΠΟΣΠΕΡΤ, η οποία σε ανακοίνωση της επιτέθηκε στον κ. Λεβέντη.

«Για άλλη μια φορά σήμερα ο “κεντρώος” κ. Λεβέντης, ως καλεσμένος της εκπομπής «απ΄ευθείας», έβγαλε το μίσος του εναντίον της Δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ταυτιζόμενος με τις απόψεις του ακροδεξιού Αμβρόσιου και όλων εκείνων που κατά καιρούς έχουν νοσταλγήσει το πραξικόπημα του μαύρου που διέπραξε το καθεστώς Σαμαρά –Βενιζέλου κλείνοντας την ΕΡΤ τον Ιούνιο του 2013», αναφέρει αρχικά στην ανακοίνωση της η ΠΟΣΠΕΡΤ.

«Αντιλαμβανόμαστε τα επικοινωνιακά τερτίπια του ανεκδιήγητου προέδρου της Ένωσης Κεντρώων, ο οποίος έχοντας εξασφαλίσει τελευταία τη συμπάθεια και την υποστήριξη των καθοδηγητών της ΝΔ και αντιερτικών βαρόνων της μιντιακής μαφίας, πρέπει να λεκιάσει, να λοιδορήσει, να μειώσει την αξία της ύπαρξης της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Αυτό όμως που δε μπορεί να καταλάβει ούτε ο πιο απλά σκεπτόμενος πολίτης, είναι η επιμονή του να στρογγυλέψει τη γνωστή και ρατσιστική μισάνθρωπη δημόσια παραίνεση του μητροπολίτη», συμπληρώνεται στην ανακοίνωση της ΠΟΣΠΕΡΤ και επισημαίνεται:

«Οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ κ. Λεβέντη θεωρούν την καλόπιστη κριτική όχι μόνο καλοδεχούμενη αλλά και απαραίτητη, όμως αντισταθήκαμε και αντιστεκόμαστε σε όλους εκείνους που με πρόσχημα τον πλουραλισμό και την δημοκρατική ενημέρωση, θέλουν να καταδείξουν το φασιστικό δόγμα των συσπειρωμένων ακροδεξιών στη ΝΔ , τη Χρυσή Αυγή, τον Μητροπολίτη Αγιαλείας και Καλαβρύτων κ.α., ότι είναι άχρηστη και επιζήμια για το ελληνικό δημόσιο (στην ουσία για την μιντιακή και οικονομική ολιγαρχία) η ύπαρξη μιας δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Παρ΄όλο που λίγες ημέρες πριν σε εκπομπή του ΑΝΤ1 μας απαξιώνατε χαρακτηρίζοντάς μας “άπλυτους και βρωμιάρηδες” σήμερα βρεθήκατε καλεσμένος μας για να βγάλετε για άλλη μια φορά το δηλητήριό σας εναντίον της ΕΡΤ. Αυτό είναι όμως το στοιχείο που κάνει την ΕΡΤ μοναδική και την διαφοροποιεί από τους φίλους σας «νταβατζήδες» της διαπλοκής. Κ. Λεβέντη σας το ξαναλέμε για άλλη μια φορά πως δεν δεχόμαστε μαθήματα ευπρέπειας και δημοκρατίας από κανέναν ιεροκήρυκα της μαύρης ολιγαρχίας της πολιτικο- μιντιακής διαπλοκής όσο κι αν παριστάνει τον …λεβέντη».

Πηγή: enikos.gr