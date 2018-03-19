Στο ΣτΕ η ΠΟΣΠΕΡΤ και εργαζόμενοι του Mega

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε η ΠΟΣΠΕΡΤ, η Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής και 120 εργαζόμενοι (τεχνικοί και διοικητικοί) στον τηλεοπτικό σταθμό Mega και ζητούν να ακυρωθεί η υπ΄αριθμ. 18/2018 απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) για τον τερματισμό λειτουργίας του.

Όπως είναι γνωστό, την περασμένη Πέμπτη, με προσωρινή διαταγή του προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας Νικολάου Σακελλαρίου, «πάγωσε» η απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης με την οποία αποφασίστηκε να σταματήσουν οι εκπομπές στο Mega μετά από αίτηση της ιδιοκτήτριας εταιρείας του σταθμού Τηλέτυπος Α.Ε. Η προσωρινή διαταγή ισχύει μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης αναστολής που έχει κατατεθεί, ενώ η συζήτησή της δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα. Σήμερα, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, κ.λπ. υποστηρίζουν ότι τόσο η απόφαση του ΕΣΡ, όσο και ο νόμος 4339/2015 είναι αντισυνταγματικός, αντίθετος στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Επίσης, οι εργαζόμενοι στο Mega αναφέρουν ότι δεν τους έχει καταβληθεί «ουδέν ποσό έναντι των δεδουλευμένων αποδοχών τους από τον Ιούνιο του 2016 και εφεξής» και ότι η απόφαση του ΕΣΡ που επιβάλλει τον τερματισμό λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού μεταφράζεται αυτοδικαίως στην απώλεια των θέσεων εργασίας και στην απώλεια των δεδουλευμένων αποδοχών και μισθών υπερημερίας. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι του Mega δεν θα μπορούν να απασχοληθούν σε άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς λόγω των γνωστών εργασιακών και οικονομικών συγκυριών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ