search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 19:14
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.03.2018 15:30

Στο ΣτΕ η ΠΟΣΠΕΡΤ και εργαζόμενοι του Mega

19.03.2018 15:30
Υπ. Παιδείας κατά ΣτΕ για την εισαγωγή των αθλητών στα ΑΕΙ: Σοβαρά προβλήματα από την απόφαση - Media

 

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε η ΠΟΣΠΕΡΤ, η Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής και 120 εργαζόμενοι (τεχνικοί και διοικητικοί) στον τηλεοπτικό σταθμό Mega και ζητούν να ακυρωθεί η υπ΄αριθμ. 18/2018 απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) για τον τερματισμό λειτουργίας του.

Όπως είναι γνωστό, την περασμένη Πέμπτη, με προσωρινή διαταγή του προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας Νικολάου Σακελλαρίου, «πάγωσε» η απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης με την οποία αποφασίστηκε να σταματήσουν οι εκπομπές στο Mega μετά από αίτηση της ιδιοκτήτριας εταιρείας του σταθμού Τηλέτυπος Α.Ε. Η προσωρινή διαταγή ισχύει μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης αναστολής που έχει κατατεθεί, ενώ η συζήτησή της δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα. Σήμερα, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, κ.λπ. υποστηρίζουν ότι τόσο η απόφαση του ΕΣΡ, όσο και ο νόμος 4339/2015 είναι αντισυνταγματικός, αντίθετος στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Επίσης, οι εργαζόμενοι στο Mega αναφέρουν ότι δεν τους έχει καταβληθεί «ουδέν ποσό έναντι των δεδουλευμένων αποδοχών τους από τον Ιούνιο του 2016 και εφεξής» και ότι η απόφαση του ΕΣΡ που επιβάλλει τον τερματισμό λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού μεταφράζεται αυτοδικαίως στην απώλεια των θέσεων εργασίας και στην απώλεια των δεδουλευμένων αποδοχών και μισθών υπερημερίας. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι του Mega δεν θα μπορούν να απασχοληθούν σε άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς λόγω των γνωστών εργασιακών και οικονομικών συγκυριών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Colbert-Lithgow-eksot
MEDIA

Στίβεν Κόλμπερτ: «Αγαπημένο εθνικό θησαυρό» τον αποκάλεσε ο Τζον Λίθγκοου και του αφιέρωσε ποίημα

mitsotakis antetokoynbo 97- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Μητσοτάκης πρότεινε στη Μέτσολα να τιμηθεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από το Ευρωκοινοβούλιο

koyrkoulou-new
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Αγωνία για τα κατοικίδια που εγκαταλείπονται στο Ντουμπάι λόγω του πολέμου – Η ανάρτηση που αναδημοσίευσε

Lebanon (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Οι 9 χώρες που θα μπορούσαν να εμπλακούν στον πόλεμο στο Ιράν

mesi-anatoli-234
ΚΟΣΜΟΣ

«Κόλαση» υπόσχονται οι ΗΠΑ, «οφθαλμόν αντί οφθαλμού» απαντά το Ιράν – Δίχως τέλος το σφυροκόπημα – Live οι εξελίξεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

iliaki-ekpobi-new
MEDIA

Μαρία Ηλιάκη: Ζήτησε συγγνώμη και αποχώρησε από το πλατό - «Θα σβήσω» (Video)

1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

kairos anoixi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ο Αντικυκλώνας «κρατάει Θερμοπύλες» πριν ανοίξουν οι «πύλες» για τις βροχές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 19:14
Colbert-Lithgow-eksot
MEDIA

Στίβεν Κόλμπερτ: «Αγαπημένο εθνικό θησαυρό» τον αποκάλεσε ο Τζον Λίθγκοου και του αφιέρωσε ποίημα

mitsotakis antetokoynbo 97- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Μητσοτάκης πρότεινε στη Μέτσολα να τιμηθεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από το Ευρωκοινοβούλιο

koyrkoulou-new
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Αγωνία για τα κατοικίδια που εγκαταλείπονται στο Ντουμπάι λόγω του πολέμου – Η ανάρτηση που αναδημοσίευσε

1 / 3