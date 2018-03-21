Ελατιά: Το δάσος στη Δράμα που φιλοξενεί σπάνια μανιτάρια (Video/Photo)

Ένα μοναδικό δασικό σύμπλεγμα, από δέντρα που δεν συναντώνται πουθενά στην Ελλάδα, πλούσια πανίδα και πληθώρα σπάνιων μανιταριών, αποτελεί το δάσος της Ελατιάς ή “Καρά Ντερέ” στο νομό Δράμας, το πιο παραγωγικό σε ξυλεία στην Ελλάδα!

“Η μοναδικότητα αυτού του δάσους οφείλεται στη σύνθεσή του. Αναπτύσσεται σε υψόμετρο από 900 έως 1.600 μέτρα και αποτελείται από πέντε σπουδαία δασοπονικά είδη, την ερυθρελάτη που βρίσκεται στο νοτιότατο άκρο εξάπλωσής της στην Ευρώπη, την οξυά, την υβριδογενή ελάτη, τη δασική πεύκη και τη σημύδα” εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας, ο Δασολόγος – Μυκητολόγος, πρώην τακτικός ερευνητής του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Στέφανος Διαμαντής.

Όπως διευκρινίζει, ο αριθμός ειδών μυκήτων που απαντώνται στα δάση αυτά είναι εντυπωσιακός. “Κι αυτό”, συμπληρώνει, “διότι κάθε είδος δένδρου ακολουθείται από σημαντικό αριθμό μυκήτων αν και πολλά δένδρα δεν έχουν αποκλειστικούς ξενιστές”.

Μεταξύ των ειδών μυκήτων που παράγουν εδώδιμα μανιτάρια πρέπει να αναφερθούν οι κανθαρίσκοι (Cantharellus cibarius), οι Βωλίτες (Boletus pinophilus και B. edulis), οι Αμανίτες (Amanita caesarea, A. rubescens και A. vittadinii), οι Αλμπτρέλλοι (Albatrellus subrubescens και A. cristatus), τα Αγαρικά, οι Μακρολεπιότες, οι Κόπρινοι (Coprinus comatus), οι Λακτάριοι (Lactarius deliciosus, L. sanguifluus), οι Ραμάριες (Ramaria botrytis), οι Μορχέλλες κ.ά.

Σύμφωνα με τον κ. Διαμαντή, αρκετά είδη είναι σπάνια και πρέπει να προστατεύονται, αν και προς το παρόν στη χώρα μας δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο προστασίας των μυκήτων.

“Μεταξύ αυτών πρέπει να αναφερθoύν τρία είδη του γένους Hericium (Ερίκια) ήτοι τα Ερίκιο το κοραλλόμορφο (Hericium coralloides), Ερίκιο το αγκαθωτό (H. erinaceus) και Ερίκιο το καγκελοειδές (H. clathroides). Σπάνιο είδος είναι και ο Πολύπορος ο τριχωτός (Polyporus squamosus) που αναπτύσσεται σε κορμούς οξυάς” διευκρινίζει.

Το πιο παραγωγικό δάσος σε ξυλεία στην Ελλάδα!

Οι κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή και η ερυθρελάτη, που είναι από τα πιο παραγωγικά είδη δέντρων που υπάρχουν, δίνουν στο δάσος της Ελατιάς τα …πρωτεία στην παραγωγή ξύλου.

“Η ξυλεία από την ερυθρελάτη είναι ανώτερη ποιοτικώς και χρησιμοποιείται σε οικοδομικές κατασκευές, όπως σκεπές, μπαλκόνια, προκατασκευασμένα σπίτια, πατώματα αλλά και σε μουσικά όργανα. Χρησιμοποιείται επίσης, για χαρτοπολτό, κιβώτια και μοριοπλάκες (νοβοπάν)” λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Διευθύντρια Δασών Δράμας, Δρ Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, προσθέτοντας ότι η αυξημένη παραγωγικότητα στο δάσος της Ελατιάς οφείλεται στο ότι η ερυθρελάτη βρίσκει τις ιδανικές οικολογικές συνθήκες αύξησης καθώς οι κλιματεδαφικές συνθήκες της περιοχής, καλύπτουν τις απαιτήσεις του είδους σε υγρά εδάφη και υψηλή σχετική υγρασία αέρα.

Σύμφωνα με την κ. Κωνσταντινίδου, ο νομός Δράμας περιλαμβάνει τον ορεινό όγκο της Δυτικής Ροδόπης, στον οποίο βρίσκεται το μεγαλύτερο σε συγκρότηση αλλά και το πλουσιότερο-σπουδαιότερο δασικό οικοσύστημα της οροσειράς της Ροδόπης και της χώρας μας.

“Το οικοσύστημα αυτό αποτελεί έναν σπουδαίο πόρο ανάπτυξης που με τις σημερινές τάσεις ζήτησης για πολλαπλή χρήση του φυσικού περιβάλλοντος, μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί ορθολογικά ώστε να προσφέρει τα ανάλογα στην ανάπτυξη της περιφέρειας” προσθέτει.

Το δε δάσος της Ελατιάς, δημιουργεί τοπίο που παραπέμπει στη μέση και βόρεια Ευρώπη ενώ στην περιοχή βρίσκεται το μοναδικό Δασικό Χωριό Ελατιάς, η θέση Στραβόρεμα και η θέση Κούτρα όπου κάθε χρόνο πραγματοποιείται το “Αντάμωμα των Σαρακατσαναίων” με παραδοσιακές εκδηλώσεις.

Το δασικό οικοσύστημα της Δυτικής Ροδόπης αποτελεί το όριο εξάπλωσης των δασών της μεσευρώπης (νότιο) και των δασών της μεσογείου (βόρειο). Ως εκ τούτου περιλαμβάνει δάση με φυτικά είδη και τοπίο μοναδικά για τη χώρα μας, όπως δάσος ερυθρελάτης και σημύδας και τοπία μεσευρωπαϊκά. Κέντρο αναφοράς για το δασικό οικοσύστημα της Δυτικής Ροδόπης και για τα δάση της Δράμας, εκτός από το δάσος Ελατιάς, είναι το Παρθένο Δάσος Φρακτού που είναι το μοναδικό στην χώρα και το σπουδαιότερο στο είδος του στην Ευρώπη. Οι δύο αυτές περιοχές, σύμφωνα με την κ.Κωνσταντινίδου, “αποτελούν τα κέντρα όπου μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις για ανάπτυξη δασικής αναψυχής και δημιουργίας οικοτουριστικών πόλων που θα βοηθήσουν στις σχεδιαζόμενες οικοτουριστικές αναπτυξιακές παρεμβάσεις στους παραδασόβιους αστικούς οικισμούς, αλλά και γενικότερα στην τουριστική ανάπτυξη του νομού Δράμας”.

Παράλληλα, εκτός από την ανάπτυξη του οικοτουρισμού, τα δάση της περιοχής, εκτιμά η κ.Κωνσταντινίδου, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον, λόγω της υψηλής βιοποικιλότητας, της σπανιότητας των ειδών και της περιορισμένης ανθρώπινης παρέμβασης.