Τι είναι η δίαιτα 5:2 που επιταχύνει τον μεταβολισμό και ωφελεί την καρδιά

Αν αποφασίσετε να ακολουθήσετε τη δίαιτα 5:2, δεν θα χρειαστεί την επόμενη φορά που θα φάτε έξω να μετράτε τις θερμίδες ή να ψάχνετε στον κατάλογο τα πιάτα διαίτης.

Ο λόγος είναι απλός: η συγκεκριμένη δίαιτα προβλέπει ότι μπορείτε να τρώτε επί πέντε ημέρες ό,τι θέλετε και να κάνετε δίαιτα τις άλλες δύο.

Η διατροφή διαλείπουσας νηστείας έχει αποκτήσει φανατικούς ακόλουθους μετά από σχετικές μελέτες που κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι επιταχύνει τον μεταβολισμό και μειώνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, συγκριτικά με τις δίαιτες που βασίζονται στο μέτρημα θερμίδων.

Πώς λειτουργεί λοιπόν η δίαιτα 5: 2; Είναι πολύ απλό: Δύο μέρες την εβδομάδα, τρώτε περίπου το 25% από αυτό που τρώτε τις άλλες ημέρες. Τις υπόλοιπες πέντε ημέρες της εβδομάδας, τρώτε κανονικά.

Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να καταλάβει ότι έτσι παίρνει λιγότερες θερμίδες και ότι τελικά χάνει βάρος.

Είναι ωστόσο σημαντικό ότι ακόμη και τις ημέρες της νηστείας, δεν λιμοκτονείτε: οι γυναίκες μπορούν να καταναλώσουν περίπου 500 θερμίδες την ημέρα και οι άνδρες περίπου 600.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να φάτε οτιδήποτε έχει αυτό τον αριθμό θερμίδων, οι ειδικοί ωστόσο συστήνουν να τρώτε πολλά λαχανικά, μικρές μερίδες άπαχου κρέατος, ψάρια ή αυγά.

Είναι ασφαλής;

Η δίαιτα 5:2 είναι ασφαλής για όσους είναι υγιείς, αλλά δεν πρέπει να την ακολουθούν τα παιδιά και οι έγκυοι, που έχουν ανάγκη τις θερμίδες.

Επίσης δεν πρέπει να κάνετε το πρόγραμμα νηστείας για πάνω από δύο συνεχόμενες μέρες.

Θα χάσω βάρος;

Αρκετές έρευνες επιβεβαιώνουν ότι η διαλείπουσα νηστεία μπορεί να σας βοηθήσει να χάσετε βάρος, να επιταχύνετε τον μεταβολισμό σας και να καίτε περισσότερο λίπος. Πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό International Journal of Obesity διαπίστωσε ότι οι άνδρες που ακολούθησαν ανάλογο διατροφικό πρόγραμμα, έχασαν περισσότερο βάρος και λίπος από όσους ακολούθησαν άλλη δίαιτα.

Ποια άλλα οφέλη έχει;

Εκτός από τον μειωμένο κίνδυνο καρδιακής νόσου, μελέτη σε πειραματόζωα έδειξε ότι η δίαιτα 5:2 προστατεύει από τη νόσο Αλτσχάιμερ. Αν είστε υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, η απώλεια βάρους μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρδιοπάθειας και κάποιων μορφών καρκίνου.

