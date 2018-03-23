Νέος νόμος για τα κατοικίδια – Υποχρεωτική στείρωση και πρόστιμο 100€ για τους παραβάτες ιδιοκτήτες

Yποχρεωτική γίνεται η στείρωση των κατοικίδιων, εντός έξι μηνών από την ψήφιση του νομοσχεδίου, που παρουσίασε την Πέμπτη το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Την υποχρέωση αναλαμβάνει ρητά ο ιδιοκτήτης του ζώου.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των κινήσεών του (βόλτες κλπ) θα πρέπει να έχει υποχρεωτικά μαζί του το διαβατήριο, το οποίο θα αντικαταστήσει το βιβλιάριο υγείας του ζώου, χωρίς ουσιαστική επιβάρυνση. Αξίζει να σημειωθεί πως όποιος επιλέξει να μη στειρώσει το ζώο του, θα κληθεί να πληρώσει ετήσιο τέλος, το ύψους του οποίου ανέρχεται στα 100 ευρώ ετησίως.

Αστείρωτα ζώα μπορεί να έχει ο ιδιοκτήτης αρκεί αυτά να είναι ζευγάρι (αρσενικό και θηλυκό), με την καταβολή του ειδικού τέλους αστείρωτου ζώου. Έτσι δίνεται η δυνατότητα εξέλιξης των φυλών (σκύλων και γατών) και η αντικατάσταση των ζώων με απόκτηση απογόνων. Παράλληλα, αναγκαστικά το κατοικίδιο θα πρέπει να είναι τσιπαρισμένο και εγγεγραμμένο στη βάση δεδομένων του υπουργείου, με το κόστος του τσιπαρίσματος (σε όσους δεν το έχουν ήδη κάνει) να ανέρχεται στα 6 ευρώ.

Αυξάνεται ο λογαριασμός για τους ιδιοκτήτες ζώων

Ακόμη, γίνεται πιο αυστηρό το πλαίσιο της μεταβίβασης του ζώου. Αναλυτικότερα, όλη η διαδικασία θα πρέπει να γίνει πλήρως καταγεγραμμένη, προκειμένου οι αρχές να γνωρίζουν ποιος είναι ο ιδιοκτήτης και το πλήρες «ιστορικό» του ζώου συντροφιάς. Επίσης, θα απαγορευτούν τα ζώα βιτρίνας, ενώ στα pet shops θα υπάρχουν μόνο σε ειδικό, διαμορφωμένο χώρο καθώς και σε εκτροφεία που καλύπτουν τις προδιαγραφές ευζωίας.

Mε το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπεται η σύσταση ταμείου ζωοφιλίας σε κάθε δήμο. Τα εν λόγω ταμεία θα ενισχύονται με πόρους που θα προέρχονται από τα τέλη μη στείρωσης, τα πρόστιμα καθώς και το τέλος από τα 6 ευρώ για το τσιπ. Τέλος, στο νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης η δυνατότητα δημιουργίας ενός ειδικού τέλους ζωοφιλίας στα είδη που πωλούνται στα καταστήματα ζώων συντροφιάς (pet-shops), με σκοπό την ενίσχυση της χρηματοδότησης των δήμων για τον εκσυγχρονισμό και τη δημιουργία υποδομών διαχείρισης των ζώων συντροφιάς.

Στόχος η συνεργασία φιλοζωικών οργανώσεων – τοπικής αυτοδιοίκησης

Το νομοσχέδιο για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση για τους επόμενους 2 μήνες. Τα βασικά σημεία του παρουσίασαν σήμερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου και ο αναπληρωτής υπουργός, Γιάννης Τσιρώνης.

«Στόχος μας είναι να θεσπίσουμε ενιαία και επίκαιρη νομοθεσία» είπε ο κ. Αποστόλου και σημείωσε πως «έχουμε στο αρχείο μας προτάσεις των ενιαίων φορέων και μια σημαντική εμπειρία από το διάλογο που έχει προηγηθεί. Επιδίωξή μας είναι να συνυπάρξουν οι φιλοζωικές οργανώσεις με την τοπική αυτοδιοίκηση».

Από την πλευρά του, ο κ. Τσιρώνης κατά την παρουσίαση δήλωσε ότι «τα τελευταία επτά χρόνια έχουμε ένα πρωτοποριακό νόμο, για τα ευρωπαϊκά δεδομένα» και υπογράμμισε πως «η εμπειρία έδειξε ότι αυτός ο νόμος είχε κάποια προβλήματα εφαρμογής, χωρίς να σημαίνει ότι δεν ήταν στην σωστή κατεύθυνση».

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ