25.03.2018 09:24

Η εξομολόγηση της Φαίης Μαυραγάνη: Έπεσα θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης 4 φορές- Μου είπε «κάτσε τώρα με το μικρόφωνο στο χέρι»

25.03.2018 09:24
Φαίη Μαυραγάνη: Η τρυφερή φωτογραφία με τον Νίκο Μάνεση και η εξομολόγηση - Media

 

Η παρουσιάστρια της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του Epsilon «Τώρα ό,τι συμβαίνει», Φαίη Μαυραγάνη, αποκάλυψε στο TV Page της Νέας Σελίδας ότι έχει πέσει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης τέσσερις φορές!

Το τελευταίο διάστημα πολλές συνάδελφοί σου δήλωσαν ότι έπεσαν θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης. Έχει τύχει και σ’ εσένα κάτι ανάλογο;

Το θεωρώ υποκριτικό να ανακαλύπτουν ξαφνικά κάποιοι ότι υπάρχουν άνθρωποι που χρησιμοποιούν την εξουσία που διαθέτουν για να εκβιάσουν κάποιους άλλους με σεξουαλικούς σκοπούς. Αυτό, δυστυχώς, είναι κανόνας εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Μπορώ να θυμηθώ τέσσερις φορές που έπεσα θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης -και πριν μπω στον χώρο αλλά και στην αρχή της καριέρας μου- από πολύ αναγνωρίσιμους ανθρώπους, που μου υπόσχονταν να με κάνουν «πρώτο όνομα» με το ανάλογο αντάλλαγμα. Μάλιστα, μου έχει τύχει να με συναντήσει αργότερα ένας από αυτούς τους ανθρώπους και να μου πει: «Δεν είχες μυαλό! Κάτσε τώρα με το μικρόφωνο στο χέρι, ενώ θα μπορούσες να ήσουν κυρία».

skylos
hormuz_2404_1920-1080_new
oscar-new
air force one
trump dasmoi tariffs
albaffo
pilotos_aegean_new
papastavrou- arvanitis- lazaridis- dendias- new
Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
anna maria foto
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 23:50
skylos
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλη στην Ιταλία προειδοποιεί: «Πλύνετε τα ούρα των σκύλων σας αλλιώς πληρώστε πρόστιμο 500 ευρώ»

hormuz_2404_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ αναζητούν βοήθεια για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, ενώ ο Τραμπ επιτίθεται σε συμμάχους

oscar-new
LIFESTYLE

Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου: Μπλόκο από τα βραβεία Όσκαρ σε «ηθοποιούς» και σενάρια που έχουν δημιουργηθεί από Τεχνητή Νοημοσύνη

1 / 3