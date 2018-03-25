Η εξομολόγηση της Φαίης Μαυραγάνη: Έπεσα θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης 4 φορές- Μου είπε «κάτσε τώρα με το μικρόφωνο στο χέρι»

Η παρουσιάστρια της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του Epsilon «Τώρα ό,τι συμβαίνει», Φαίη Μαυραγάνη, αποκάλυψε στο TV Page της Νέας Σελίδας ότι έχει πέσει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης τέσσερις φορές!

Το τελευταίο διάστημα πολλές συνάδελφοί σου δήλωσαν ότι έπεσαν θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης. Έχει τύχει και σ’ εσένα κάτι ανάλογο;

Το θεωρώ υποκριτικό να ανακαλύπτουν ξαφνικά κάποιοι ότι υπάρχουν άνθρωποι που χρησιμοποιούν την εξουσία που διαθέτουν για να εκβιάσουν κάποιους άλλους με σεξουαλικούς σκοπούς. Αυτό, δυστυχώς, είναι κανόνας εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Μπορώ να θυμηθώ τέσσερις φορές που έπεσα θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης -και πριν μπω στον χώρο αλλά και στην αρχή της καριέρας μου- από πολύ αναγνωρίσιμους ανθρώπους, που μου υπόσχονταν να με κάνουν «πρώτο όνομα» με το ανάλογο αντάλλαγμα. Μάλιστα, μου έχει τύχει να με συναντήσει αργότερα ένας από αυτούς τους ανθρώπους και να μου πει: «Δεν είχες μυαλό! Κάτσε τώρα με το μικρόφωνο στο χέρι, ενώ θα μπορούσες να ήσουν κυρία».