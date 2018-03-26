Fox: Η ζωή της Μέγκαν Μαρκλ σε ντοκιμαντέρ

Με το ενδιαφέρον για τη Μέγκαν Μαρκλ να φτάνει στο αποκορύφωμα ενόψει του γάμου της με τον πρίγκιπα Χάρι, το Fox θα προβάλει ένα δίωρο ντοκιμαντέρ – αφιέρωμα στην Αμερικανίδα ηθοποιό στις 11 Μαΐου.

Το ντοκιμαντέρ «Μέγκαν Μαρκλ: Μια Αμερικανίδα πριγκίπισσα» (‘Meghan Markle: An American Princess’) περιλαμβάνει σκηνές από τα παρασκήνια και αρχειακό υλικό. Οι δημιουργοί του υποστηρίζουν ότι είναι μία αξιόπιστη ματιά στη γυναίκα που θα μπορούσε να αλλάξει για πάντα τη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Είναι μία εκ των έσω ιστορία της νύφης, για την οποία μιλούν άνθρωποι που τη γνωρίζουν. Στο ντοκιμαντέρ περιλαμβάνονται συνεντεύξεις της θετής αδερφής της Μαρκλ, Σαμάνθα, του δημοσιογράφου και παρουσιαστή, Πιρς Μόργκαν, του πρώην μπάτλερ της πριγκίπισσας Νταϊάνα, Πολ Μπάρελ και του Ντίκι Άρμπιτερ, πρώην γραμματέα Τύπου της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’, σύμφωνα με το Variety.

«Από τις πρώτες μέρες της βρετανικής μοναρχίας, μέχρι σήμερα, η βασιλική οικογένεια έχει γοητεύσει το πνεύμα και τη φαντασία των ανθρώπων σε όλη την υδρόγειο» δήλωσε ο Ρομπ Γουέιντ, πρόεδρος εναλλακτικής ψυχαγωγίας και ειδικών εκπομπών του Fox. «Με τη Μέγκαν Μαρκλ λίγο πριν γίνει πραγματική πριγκίπισσα, όπως η πριγκίπισσα Κέιτ και η εκλιπούσα πριγκίπισσα Νταϊάνα, αυτό το αφιέρωμα θα επιτρέψει στους θεατές να σχηματίσουν μια μοναδική εικόνα, να ρίξουν μία εσωτερική ματιά στο ταξίδι της, από την ανατροφή της στη Νότια Καλιφόρνια μέχρι τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι στο Κάστρο του Ουίνδσορ» ανέφερε.

Η Ντανιέλα Νέουμαν, διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας παραγωγής του ντοκιμαντέρ, της Spun Gold με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε:

«Το ντοκιμαντέρ θα παρουσιάσει στους θεατές την εκ των έσω ιστορία για τον πιο πολυσυζητημένο γάμο της χρονιάς και αποκλειστικές πληροφορίες για το πώς θα αλλάξουν οι ζωές της Μέγκαν Μαρκλ, αλλά και της πιο διάσημης οικογένειας του κόσμου».

Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι θα ενωθούν με τα δεσμά του γάμου στις 19 Μαϊου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ