search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 06:08
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.03.2018 08:15

«Καμία συμπάθεια στο χασάπη, ήταν δολοφόνος»: Στη φυλακή βίγκαν ακτιβίστρια που πρόσβαλλε θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στη Γαλλία

30.03.2018 08:15
«Καμία συμπάθεια στο χασάπη, ήταν δολοφόνος»: Στη φυλακή βίγκαν ακτιβίστρια που πρόσβαλλε θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στη Γαλλία - Media

 

Σάλο προκάλεσαν στη Γαλλία τα σχόλια μιας βίγκαν ακτιβίστριας στα social media, μετά την τρομοκρατική επίθεση στην πόλη Τρεμπ.

Μεταξύ των θυμάτων του τζιχαντιστή στο σούπερ μάρκετ βρισκόταν και ένας χασάπης, τον οποίο έβαλε στο στόχαστρο.

Συγκεκριμένα, η νεαρή έγραψε στο facebook: «Ώστε λοιπόν είστε σοκαρισμένοι που ένας δολοφόνος σκοτώθηκε από ένα τρομοκράτη. Όχι εγώ, δεν έχω καμία συμπάθεια γι αυτόν (σ.σ. τον χασάπη), υπάρχει κάποια δικαιοσύνη σε αυτό».

Μόλις το σχόλιο έγινε αντιληπτό, πήρε διαστάσεις, με την ένωση κρεοπωλών Γαλλίας να κινείται νομικά κατά της νεαρής.

Η νεαρή διέγραψε το σχόλιο και υποστήριξε ότι νόμιζε πως το σχόλιο ήταν ορατό μόνο στους φίλους της και όχι σε όλους.

Στη Γαλλία, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, αν κάποιος υποστηρίξει την τρομοκρατία δημόσια ή σχολιάσει θετικά ακόμη και στο ίντερνετ, τιμωρείται με φυλάκιση έως 5 έτη και με χρηματικό πρόστιμο 75.000€.

Η ίδια συνελήφθη και καταδικάστηκε σε επτά μήνες φυλακή με αναστολή.

Το περιστατικό συνέβη μία μέρα μετά την καταδίκη αριστερής ακιβίστριας και υποψήφιας βουλευτή, η οποία σε ανάρτηση είχε πανηγυρίσει τον θάνατο του αξιωματικού της αστυνομίας που αντάλλαξε τον εαυτό τους με ομήρους.

«Κάθε φορά που ένας αστυνομικός δέχεται πυρά… σκέφτομαι τον φίλο μου Rémi Fraisse» έγραψε, αναφερόμενη σε περιστατικό δολοφονίας ακτιβιστή από αστυνομικούς με χειροβομβίδα κρότου λάμψης. «Και αυτή τη φορά ήταν συνταγματάρχης. Τέλεια! Επίσης ένας ψηφοφόρος του Μακρόν λιγότερος.»

Η ίδια καταδικάστηκε σε ένα χρόνο φυλακή με αναστολή.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fwtia_axaia_xartis
ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα αγωνίας λόγω φωτιάς σε πολλά μέτωπα: – Καίγονται Αχαΐα, Χίος, Πρέβεζα, Ζάκυνθος – Μπαράζ μηνυμάτων του 112 – Πυρκαγιά τα ξημερώματα και στα Μέγαρα

prevezanews
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πρέβεζα: Μαίνεται ο πύρινος όλεθρος που ξεκίνησε από τον Άγιο Γεώργιο

fotia
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΑΒ: Η ενημέρωση για τραυματίες στα πύρινα μέτωπα της χώρας

benjamin_netanyahu_new
ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Θα «επιτρέψουμε» στους κατοίκους της Γάζας να ξεφύγουν από τον πόλεμο 

nea-aristera
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά για φωτιές: Μέτρα πρόληψης άμεσα και ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος – Οι φωτιές δε σβήνονται με κούφιες υποσχέσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

kathares-kouventes-new
MEDIA

«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στο OPEN για Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου - Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 05:47
fwtia_axaia_xartis
ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα αγωνίας λόγω φωτιάς σε πολλά μέτωπα: – Καίγονται Αχαΐα, Χίος, Πρέβεζα, Ζάκυνθος – Μπαράζ μηνυμάτων του 112 – Πυρκαγιά τα ξημερώματα και στα Μέγαρα

prevezanews
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πρέβεζα: Μαίνεται ο πύρινος όλεθρος που ξεκίνησε από τον Άγιο Γεώργιο

fotia
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΑΒ: Η ενημέρωση για τραυματίες στα πύρινα μέτωπα της χώρας

1 / 3