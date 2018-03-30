«Καμία συμπάθεια στο χασάπη, ήταν δολοφόνος»: Στη φυλακή βίγκαν ακτιβίστρια που πρόσβαλλε θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στη Γαλλία

Σάλο προκάλεσαν στη Γαλλία τα σχόλια μιας βίγκαν ακτιβίστριας στα social media, μετά την τρομοκρατική επίθεση στην πόλη Τρεμπ.

Μεταξύ των θυμάτων του τζιχαντιστή στο σούπερ μάρκετ βρισκόταν και ένας χασάπης, τον οποίο έβαλε στο στόχαστρο.

Συγκεκριμένα, η νεαρή έγραψε στο facebook: «Ώστε λοιπόν είστε σοκαρισμένοι που ένας δολοφόνος σκοτώθηκε από ένα τρομοκράτη. Όχι εγώ, δεν έχω καμία συμπάθεια γι αυτόν (σ.σ. τον χασάπη), υπάρχει κάποια δικαιοσύνη σε αυτό».

Μόλις το σχόλιο έγινε αντιληπτό, πήρε διαστάσεις, με την ένωση κρεοπωλών Γαλλίας να κινείται νομικά κατά της νεαρής.

Η νεαρή διέγραψε το σχόλιο και υποστήριξε ότι νόμιζε πως το σχόλιο ήταν ορατό μόνο στους φίλους της και όχι σε όλους.

Στη Γαλλία, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, αν κάποιος υποστηρίξει την τρομοκρατία δημόσια ή σχολιάσει θετικά ακόμη και στο ίντερνετ, τιμωρείται με φυλάκιση έως 5 έτη και με χρηματικό πρόστιμο 75.000€.

Η ίδια συνελήφθη και καταδικάστηκε σε επτά μήνες φυλακή με αναστολή.

Το περιστατικό συνέβη μία μέρα μετά την καταδίκη αριστερής ακιβίστριας και υποψήφιας βουλευτή, η οποία σε ανάρτηση είχε πανηγυρίσει τον θάνατο του αξιωματικού της αστυνομίας που αντάλλαξε τον εαυτό τους με ομήρους.

«Κάθε φορά που ένας αστυνομικός δέχεται πυρά… σκέφτομαι τον φίλο μου Rémi Fraisse» έγραψε, αναφερόμενη σε περιστατικό δολοφονίας ακτιβιστή από αστυνομικούς με χειροβομβίδα κρότου λάμψης. «Και αυτή τη φορά ήταν συνταγματάρχης. Τέλεια! Επίσης ένας ψηφοφόρος του Μακρόν λιγότερος.»

Η ίδια καταδικάστηκε σε ένα χρόνο φυλακή με αναστολή.