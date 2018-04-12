12.04.2018 08:44

Οικογενειακή τραγωδία: Έσφαξε τον πατέρα του μετά από καυγά (Photos)

Οικογενειακή τραγωδία στην επαρχία Λάρνακας, όπου ένας 34χρονος, σκότωσε με μαχαίρι τον 62χρονο πατέρα του, στο σπίτι τους, στην Ορόκλινη.

Σύμφωνα με τον «Φιλελεύθερο», tο περιστατικό συνέβη την Τετάρτη γύρω στις 10 το βράδυ, όταν πατέρας και γιος αρχικά διαπληκτίστηκαν έντονα .Τότε ο 34χρονος φέρεται να ανέσυρε μαχαίρι, με το οποίο χτύπησε αρκετές φορές τον 62χρονο. Μόλις είδε τον πατέρα του να σωριάζεται στο δάπεδο, εγκατέλειψε τη σκηνή.

Την Αστυνομία ειδοποίησε η 83χρονη μητέρα του θύματος, αναφέροντας ότι ο εγγονός της μαχαίρωσε τον γιο της και πατέρα του.

Αστυνομικοί μετέβησαν στη σκηνή, όπου βρήκαν τον 62χρονο μέσα σε λίμνη αίματος. Διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου παρά τις προσπάθειες των ιατρών εξέπνευσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 34χρονος γιος του θύματος, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και λάμβανε ειδική φαρμακευτική αγωγή. Αιτία του καβγά με τον πατέρα του που οδήγησε στο φονικό ήταν η άρνησή του να λάβει τα φάρμακα που έπρεπε να πάρει. 

Γύρω στις 2 τα ξημερώματα ο 34χρονος εντοπίστηκε από πολίτες να περιπλανάται σε κατάσταση παραληρήματος σε περιοχή της Ορόκλινης, οι οποίοι αμέσως ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Συνελήφθη και την Πέμπτη το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος κράτησής του. 

