Το Φεστιβάλ της Βενετίας θα τιμήσει με Χρυσό Λέοντα τον Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ

Η διεύθυνση της Μόστρα της Βενετίας ανακοίνωσε την Πέμπτη την απόφασή της να τιμήσει τον καναδό σκηνοθέτη Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ με Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της σταδιοδρομίας του.

«Αν και ο Κρόνενμπεργκ είχε αρχικά παραμείνει περιορισμένος στα περιθωριακά εδάφη των ταινιών τρόμου (…), κατάφερε να χτίσει, ταινία την ταινία, ένα πρωτότυπο και πολύ προσωπικό οικοδόμημα», εξήγησε σε ανακοίνωσή του ο Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, ο διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Ηλικίας 75 ετών, ο Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ έχει σκηνοθετήσει περισσότερες από πενήντα ταινίες, μεταξύ των οποίων οι «Νεκρή Ζώνη», «Η μύγα», «Crash» ή «Το τέλος της βίας».

«Εξελισσόμενο γύρω από την αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στο σώμα, το φύλο και τον θάνατο, το σύμπαν του κατοικείται από δυσμορφίες (…) αντανακλώντας τον φόβο μπροστά στις μεταλλάξεις που προκαλούνται μέσα στο σώμα από την επιστήμη και την τεχνολογία, στις ασθένειες και στη σωματική κατάπτωση», πρόσθεσε ο Μπαρμπέρα.

«Θα είναι αληθινά υπέροχο να πάρω το Χρυσό Λιοντάρι», αντέδρασε ο σκηνοθέτης, σύμφωνα με την ανακοίνωση. «Πάντα ήθελα τον Χρυσό Λέοντα της Βενετίας. Ένα λιοντάρι που πετάει με τα χρυσά φτερά του, είναι η ουσία της τέχνης, δεν είναι; Είναι η ουσία του κινηματογράφου».

Η 75η Μόστρα της Βενετίας θα διεξαχθεί από τις 29 Αυγούστου έως τις 8 Σεπτεμβρίου.

