search
ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 15:56
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.04.2018 12:42

Το Φεστιβάλ της Βενετίας θα τιμήσει με Χρυσό Λέοντα τον Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ

19.04.2018 12:42
Schoolwave 2019: Tο κορυφαίο νεανικό φεστιβάλ έρχεται στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος - Media

 

Η διεύθυνση της Μόστρα της Βενετίας ανακοίνωσε την Πέμπτη την απόφασή της να τιμήσει τον καναδό σκηνοθέτη Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ με Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της σταδιοδρομίας του.

«Αν και ο Κρόνενμπεργκ είχε αρχικά παραμείνει περιορισμένος στα περιθωριακά εδάφη των ταινιών τρόμου (…), κατάφερε να χτίσει, ταινία την ταινία, ένα πρωτότυπο και πολύ προσωπικό οικοδόμημα», εξήγησε σε ανακοίνωσή του ο Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, ο διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Ηλικίας 75 ετών, ο Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ έχει σκηνοθετήσει περισσότερες από πενήντα ταινίες, μεταξύ των οποίων οι «Νεκρή Ζώνη», «Η μύγα», «Crash» ή «Το τέλος της βίας».

«Εξελισσόμενο γύρω από την αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στο σώμα, το φύλο και τον θάνατο, το σύμπαν του κατοικείται από δυσμορφίες (…) αντανακλώντας τον φόβο μπροστά στις μεταλλάξεις που προκαλούνται μέσα στο σώμα από την επιστήμη και την τεχνολογία, στις ασθένειες και στη σωματική κατάπτωση», πρόσθεσε ο Μπαρμπέρα.

«Θα είναι αληθινά υπέροχο να πάρω το Χρυσό Λιοντάρι», αντέδρασε ο σκηνοθέτης, σύμφωνα με την ανακοίνωση. «Πάντα ήθελα τον Χρυσό Λέοντα της Βενετίας. Ένα λιοντάρι που πετάει με τα χρυσά φτερά του, είναι η ουσία της τέχνης, δεν είναι; Είναι η ουσία του κινηματογράφου».

Η 75η Μόστρα της Βενετίας θα διεξαχθεί από τις 29 Αυγούστου έως τις 8 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kim yong un kina 09- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έφτασε στην Κίνα ο Κιμ Γιονγκ Ουν με το… αργό, αλλά θωρακισμένο τρένο, κληρονομιά από τον πατέρα του

02092025kritiparousiasi1
ΕΛΛΑΔΑ

Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, πυρομαχικών και εκβιασμοί κληρικών – Η δομή και ο τρόπος δράσης (photos/video)

000-732e363-768×555-1
ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: Θετική ανταπόκριση από Ζελένσκι και Πούτιν για συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη

gerard-depardieu-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ θα δικαστεί στο Παρίσι για βιασμούς

kaja_kallas_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Κάγια Κάλας: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ARHS_MOUGKOPETROS
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι, να γλεντάει»

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

bardinogannis pavlos kai agapi – new
LIFESTYLE

Παύλος Βαρδινογιάννης: Παντρεύεται με την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Η αναγγελία του γάμου τους

ATM-machine
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απτόητες οι τράπεζες: Επαναφέρουν τις προμήθειες με άλλο όνομα, ως... «πάγιες χρεώσεις λογαριασμών και υπηρεσιών»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 15:56
kim yong un kina 09- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έφτασε στην Κίνα ο Κιμ Γιονγκ Ουν με το… αργό, αλλά θωρακισμένο τρένο, κληρονομιά από τον πατέρα του

02092025kritiparousiasi1
ΕΛΛΑΔΑ

Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, πυρομαχικών και εκβιασμοί κληρικών – Η δομή και ο τρόπος δράσης (photos/video)

000-732e363-768×555-1
ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: Θετική ανταπόκριση από Ζελένσκι και Πούτιν για συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη

1 / 3