‘Είστε τεμπέληδες; Αυτή είναι η δίαιτα για σας

Γνωρίζετε τι ακριβώς υπάρχει μέσα στο φαγητό σας; Μάλλον όχι, αν σκεφτείτε τα χιλιάδες χημικά και συστατικά που δεν μπορεί να προφέρει κανείς και αναγράφονται στις συσκευασίες τροφίμων. Δείτε τι μπορείτε να κάνετε για να τρώτε υγιεινά χωρίς καν να προσπαθείτε.

#1 Ισορροπήστε τα γεύματά σας Φροντίστε να έχετε αρκετή πρωτεϊνη στο πιάτο σας, υδατάνθρακες και λιπαρά. Όλα αυτά μαζί θα σας δίνουν την ενέργεια που χρειάζεστε για να αντιμετωπίζετε όλες τις προκλήσεις και τις απαιτήσεις της καθημερινότητάς σας. Επίσης, θα αισθάνεστε χορτάτοι για πολύ περισσότερο.

#2 Αντί για θερμίδες, μετράτε συστατικά Αντί να τρελαίνεστε με τις θερμίδες φροντίζετε να επιλέγετε τροφές με βάση τα συστατικά τους. Όσο πιο λίγα είναι τα συστατικά που αναγράφονται σε μια συσκευασία τόσο πιο υγιεινό είναι το φαγητό που περιέχεται.

#3 Φροντίστε να παίρνετε τα λιπαρά που χρειάζεστε από ξηρούς καρπούς και ψάρια Καλό είναι να παίρνετε τα λιπαρά που χρειάζεστε από τροφές όπως είναι οι ξηροί καρποί, τα ψάρια και το ελαιόλαδο. Αυτά είναι τα λεγόμενα «καλά» λιπαρά.

#4 Βγάλτε την ζάχαρη και την κρέμα από τη διατροφή σας Εδώ μιλάμε κυρίως για τον καφέ σας τον οποίο καλό είναι να μάθετε ναπίνετε σκέτο. Αν θέλετε να του δώσετε λίγη γεύση και να φύγει η πολύπικρίλα δοκιμάστε να ρίχνετε λίγο γάλα ή γάλα αμυγδάλου αντί για κρέμα. Η ζάχαρη δεν είναι απαραίτητη και αν σκεφτείτε πως απλά πρόκειται για μια κακή συνήθεια που αν την κόψετε θα σας απαλλάξει από πολλές περιττές θερμίδες, τότε η απομάκρυνσή της θα είναι μια πολύ πιο εύκολη υπόθεση για εσάς.

#5 Αντικαταστήστε τα λευκά τρόφιμα με καστανά Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει απλά αντί να τρώτε λευκά ζυμαρικά, ρύζι και ψωμί να αρχίσετε να καταναλώνετε ζυμαρικά και ψωμί ολικής άλεσης και καστανό ρύζι. Το ίδιο θα πρέπει να κάνετε και με τη ζάχαρη.

#6 Για κάθε ατασθαλία που κάνετε, τρώτε ένα υγιεινό γεύμα Με αυτό εννοούμε πως κάθε φορά που αποφασίζετε να φάτε κάτι ανθυγιεινό το οποίο θα σας γεμίσει θερμίδες, φροντίζετε τα γεύματα της επόμενης ημέρας να είναι ελαφριά για να μην έχετε σκαμπανεβάσματα στο βάρος σας. Οι μεγαλύτεροι σταρ του Hollywood μπορεί να μην κάνουν δίαιτες αλλά φροντίζουν τη διατροφή τους με αυτόν τον τρόπο. Αν θελήσουν κάποια μέρα να φάνε κάτι που δεν «πρέπει», την επόμενη μέρα τρώνε μόνο φρούτα και σαλάτες για να βρίσκονται σε μια ισορροπία αυτοί και το σώμα τους.

Πηγή: Spirosoulis.com