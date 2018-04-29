Αντώναρος: Μιλάω με Παπακώστα, Καραχάλιο για τον νέο φορέα

Αποκαλυπτικός ήταν ο Ευάγγελος Αντώναρος για την προετοιμασία νέο πολιτικού φορέα, χαρακτηρίζοντας παράλληλα «εκτός τόπου και χρόνου τις διαρκείς φωνές για πρόωρες εκλογές».

Ο κ. Αντώναρος, που έχει διαγραφεί από τη ΝΔ, μιλώντας στον Realfm, δήλωσε ότι υπάρχει «προβληματισμός αρκετών στελεχών που δεν θέλουν να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία» με τα οποία συζητά για την δημιουργία νέου πολιτικού φορέα. Στις συζητήσεις αυτές συμμετέχουν και οι επίσης διαγραμμένοι από τη ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα, η οποία παραμένει ανεξάρτητη βουλευτής και Νίκος Καραχάλιος πρώην επικεφαλής Πολιτικού Σχεδιασμού της ΝΔ.

Πάντως ο κ. Αντώναρος δήλωσε κατηγορηματικά ότι «δεν υπάρχει πρόθεση συμπόρευσης με τον Πάνο Καμμένο και τους ΑΝ.ΕΛ.».

Ο ίδιος χαρακτήρισε «λάθος κατεύθυνση» τη λογική ότι ο νέος φορέας θέλει να «κλαδέψει» ψήφους από τη ΝΔ, λέγοντας ότι «για να κλαδέψεις κάποιον πρέπει να έχει κλαδιά»!

Παράλληλα επιβεβαίωσε το πρωτοσέλιδο της Realnews για διπλές κάλπες τον Οκτώβριο του 2019 θεωρώντας ότι είναι το πιο πιθανό σενάριο αφού – όπως είπε – «υπάρχουν ψήγματα πληροφοριών που το ερμηνεύονται πολιτικά και οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα».

Ο κ. Αντώναρος άσκησε κριτική στη ΝΔ και στον Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας ότι είναι «εκτός τόπου και χρόνου οι διαρκείς φωνές για πρόωρες εκλογές». Παράλληλα επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι η ΝΔ ακύρωσε πρόσκληση του Γιούνκερ, επειδή θα έκανε θετικές δηλώσεις για την οικονομική πορεία της Ελλάδας, λέγοντας ότι «ο επικεφαλής της ΕΕ θα έπρεπε να είναι πάντα ευπρόσδεκτος».