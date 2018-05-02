ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 21:46
02.05.2018 11:20

Κάνετε δίαιτα; Αυτές οι τροφές χορταίνουν χωρίς να παχαίνουν!

Ιδανικός τρόπος για να χάσετε τα περιττά κιλά είναι μέσω της άσκησης και της διατροφής. Και αν για το πρώτο απαιτείται μεγάλη αποφασιστικότητα και… αναβλητικότητα παράλληλα, για το δεύτερο δεν απαιτείται καθόλου κόπος.

Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να επιλέγετε τροφές που έχουν λίγες θερμίδες, αλλά ταυτόχρονα δεν θα σας αφήσουν να πεινάτε πολύ.

Δείτε πέντε τέτοιου είδους τροφές:

Σούπες

Για να μειώσει τις συνολικές θερμίδες και ταυτόχρονα την πείνα σας, βάλτε περισσότερες σούπες στο πρόγραμμά σαςι. Η δρ Barbara Rolls, καθηγήτρια διατροφικών επιστημών στο πανεπιστήμιο Penn State έχει μελετήσει το ρόλο του “μεγάλου όγκου νερού” στην διατροφή σε σχέση με το αίσθημα πληρότητας και την απώλεια βάρους. Η έρευνά της έδειξε ότι όταν οι άνθρωποι καταναλώνουν ένα πρώτο πιάτο με σούπα πριν από ένα κύριο γεύμα, μειώνουν τη συνολική πρόσληψη θερμίδων τους κατά 20%, συγκριτικά με αυτούς που δεν τρώνε σούπα.

Αυγά

Αν θέλετε να καταναλώνετε λιγότερες θερμίδες, αλλά και να αισθάνεστε λιγότερο πεινασμένοι όλη την ημέρα, ξεκινήσετε την ημέρα σας με αυγά. Η υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη στα αυγά σας βοηθά να αισθάνεστε πλήρεις και σε εγρήγορση, κάτι που συμβάλλει στη διατήρηση ενός υγιούς βάρους. Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of the American College of Nutrition, ερευνητές διαπίστωσαν ότι η κατανάλωση αυγών για πρωινό βοήθησε υπέρβαρους ενήλικες να αισθάνονται πιο χορτάτοι και να καταναλώνουν κατά μέσο όρο 330 θερμίδες λιγότερες όλη την ημέρα από ό,τι οι ενήλικες που δεν έτρωγαν αυγό για πρωινό.

Βρώμη

Μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο Berkeley στην Καλιφόρνια, ανέλυσε έξι χρόνια στατιστικών και άλλων στοιχείων στην διατροφή του μέσου ατόμου και διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που έτρωγαν πρωινό είχαν χαμηλότερο δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) από ό,τι εκείνοι που έμεναν σχεδόν νηστικοί το πρωί. Επιπροσθέτως όμως, εκείνοι που έτρωγαν δημητριακά με βρώμη, είχαν χαμηλότερο ΔΜΣ από κάθε άλλο τύπος πρωινού γεύματος.

Μήλα

Ένα μήλο έχει περίπου 75 θερμίδες αλλά και 3,5 γραμμάρια υδροδιαλυτών ινών. Έρευνα που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Appetite, έδειξε ότι οι γυναίκες που πρόσθεσαν τρία μικρά μήλα στη διατροφή τους κάθε μέρα έχασαν λίγο τουλάχιστον 1 κιλό σε 10 εβδομάδες παραπάνω σε σύγκριση με άλλες γυναίκες που ακολουθούσαν την ίδια βασική διατροφή χωρίς να τρώνε μήλα. Τα μήλα περιέχουν ουρσολικό οξύ, ένα φυσικό συστατικό που πιστεύεται ότι ενισχύσει την καύση λίπους και αυξάνει την μυϊκή μάζα.

Ξηροί καρποί

Πιστεύετε και εσείς ότι σε μια δίαιτα δεν πρέπει ούτε καν να τους αγγίζετε; Λάθος! Η αλήθεια είναι, ότι οι ξηροί καρποί έχουν αποδειχθεί σε πολλές μελέτες ότι βοηθούν τους ανθρώπους να χάσουν κιλά, αρκεί να καταναλώνονται με μέτρο.

Αν και έχουν πολλές θερμίδες λιπαρά (ως επί το πλείστον “καλά” λιπαρά), οι πρωτεΐνες και οι φυτικές ίνες που περιέχουν σας κάνουν να νιώθετε πλήρεις και μειώνουν σημαντικά την ξαφνική επιθυμία για ένα σνακ μέσα στην ημέρα.

Ο καλύτερος τρόπος για να φάτε ξηρούς καρπούς είναι μαζί με ένα ποτήρι νερό. Ο όγκος που το νερό προσθέτει στο στομάχι σε συνδυασμό με την αργή πέψη από τους ξηρούς καρπούς κάνουν έναν τέλειο συνδυασμό.

Πηγή: iatropedia

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

