02.05.2018 16:27

Καταρρέει η γερμανική Πολεμική Αεροπορία – Η βλάβη που καθήλωσε 124 από τα 128 Eurofighter!

Μόνο 4 από τα 128 Eurofighter της γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας βρίσκονται είναι λειτουργικά και βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, λόγω δυσλειτουργιών στα ηλεκτρονικά συστήματα και έλλειψης πυραύλων αέρος-αέρος.

Αυτό αποκαλύπτει το Spiegel, σημειώνοντας ότι ένα πρόβλημα στις άκρες των φτερών των Eurofighter, που σχηματίζουν το χαρακτηριστικό Δέλτα, τα καθιστά προβληματικά.

Η εν λόγω συσκευή χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσει πυραυλική επίθεση και να προειδοποιήσει τον πιλότο για την απειλή. Πριν περίπου έναν χρόνο οι τεχνικοί ανακάλυψαν ότι η συσκευή δεν ψύχεται σωστά, με αποτέλεσμα να προκαλείται σοβαρή ζημιά σε ευαίσθητα ηλεκτρονικά συστήματα.

Μετά τον εντοπισμό της εν λόγω δυσλειτουργίας σε ένα όργανο που θεωρείται καίριας σημασίας για την επιβίωση του πιλότου, ο αριθμός των αεροπλάνων που βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα μειώθηκε κατακόρυφα. Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο περίπλοκη καθώς η εταιρεία που κατασκευάζει την εν λόγω συσκευή και θα μπορούσε να προχωρήσει στις απαιτούμενες διορθώσεις, έχει πουληθεί!

Δεν πρόκειται όμως για το μόνο πρόβλημα της πολεμικής αεροπορίας της Γερμανίας, καθώς υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε πυραύλους αέρος – αέρος συμβατούς με τα Eurofighter. Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με το Spiegel, μόνο 4 μαχητικά αεροσκάφη βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε επιχειρησιακή ετοιμότητα! Κάτι που δεν επιτρέπει στη Γερμανία να είναι συνεπής στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντι στο ΝΑΤΟ.

Σημειώνεται ότι πριν λίγες εβδομάδες είχε αποκαλυφθεί ότι από τα 97 μαχητικά αεροσκάφη Panavia Tornado μόνο τα 10 πληρούν τις προϋποθέσεις του ΝΑΤΟ!

