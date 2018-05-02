Τα ζυμαρικά επιταχύνουν την εμμηνόπαυση

Η κατανάλωση πολλών μακαρονιών, ρυζιού και εν γένει ζυμαρικών αυξάνει την πιθανότητα πρόωρης εμμηνόπαυσης στις γυναίκες, σύμφωνα με μια νέα βρετανική επιστημονική έρευνα. Αντίθετα, τα πολλά λιπαρά ψάρια και όσπρια τείνουν να καθυστερήσουν την εμμηνόπαυση.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την καθηγήτρια Τζάνετ Κέιντ του Πανεπιστημίου του Λιντς, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό επιδημιολογίας “Journal of Epidemiology and Community Health”, ανέλυσαν στοιχεία για 914 γυναίκες που είχαν εμμηνόπαυση σε ηλικία 40 έως 65 ετών (στη μέση ηλικία των 51 ετών). Η ηλικία της εμμηνόπαυσης συσχετίσθηκε με τη διατροφή κάθε γυναίκας.

Διαπιστώθηκε ότι όσες έτρωγαν μια έξτρα μερίδα ζυμαρικών ή ρυζιού τη μέρα, έφθαναν σε εμμηνόπαυση περίπου ενάμισι έτος νωρίτερα από το μέσο όρο. Επίσης τα πολλά σνακ σχετίζονταν με πρόωρη εμμηνόπαυση.

Αντίθετα, η καθημερινή κατανάλωση μιας μερίδας λιπαρού ψαριού (με πολλά ωμέγα-3 λιπαρά οξέα) σχετιζόταν με καθυστέρηση της εμμηνόπαυσης κατά τουλάχιστον τρία χρόνια. Επίσης η διατροφή που είναι πλούσια σε όσπρια, καθώς και η λήψη αυξημένων ποσοτήτων βιταμίνης Β6 και ψευδάργυρου, καθυστερούν την εμμηνόπαυση κατά περίπου ένα έτος.

Η κατανάλωση πολύ κρέατος σχετίζεται με εμμηνόπαυση ένα έτος αργότερα σε σχέση με τη φυτοφαγική διατροφή που αποφεύγει το κρέας.

Οι γυναίκες που έχουν πρόωρη εμμηνόπαυση, αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο οστεοπόρωσης και καρδιοπάθειας, ενώ από την άλλη η καθυστερημένη εμμηνόπαυση συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του μαστού, της μήτρας και των ωοθηκών.

Οι επιστήμονες διευκρίνισαν ότι η ηλικία της εμμηνόπαυσης επηρεάζεται από την πολύπλοκη αλληλεπίδραση γενετικών, περιβαλλοντικών και διατροφικών παραγόντων, καθώς και του τρόπου ζωής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ