«Κάρολε γίνε vegan»: Η μόνη διαμαρτυρία κατά του επίδοξου Βρετανού μονάρχη ήταν για τις διατροφικές του συνήθειες (Photo)

Μία ομάδα χορτοφάγων διατάραξε κάπως την ήρεμη, κατά τα άλλα, επίσκεψη του πρίγκιπα Καρόλου στην Ελλάδα.

Οι εν λόγω vegan προέτρεψαν τον Κάρολο να… γίνει vegan, γιατί «η συμπόνια σου πάει πολύ».

Το μήνυμα προς τον επίδοξο διάδοχο του βρετανικού θρόνου εστάλη από μία πολυκατοικία στο Παλαιό Φάληρο, κατά την επίσκεψη του Καρόλου στο συμμαχικό νεκροταφείο στην περιοχή.

