12.05.2018 21:44

Διαβήτης τύπου 2: Η δίαιτα που αντιστρέφει τα συμπτώματα

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο διαβήτης θα είναι σε λιγότερο από μια δεκαετία η 7η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως.

Εκτός από την πρόκληση σοβαρών μακροπρόθεσμων προβλημάτων υγείας, όπως η απώλεια όρασης, η τύφλωση, ο ακρωτηριασμός των κάτω άκρων και των ποδιών, ο διαβήτης αποτελεί κύρια αιτία νεφρικής ανεπάρκειας, καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού επεισοδίου.

Σύμφωνα με μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου του Νιουκαστλ, η σημαντική απώλεια βάρους θα μπορούσε να ωφελήσει εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο που ζουν με διαβήτη τύπου 2.

Ο λόγος είναι η μείωση του λίπους στο εσωτερικό του ήπατος και του παγκρέατος που ευθύνεται για την εμφάνιση της νόσου, καθώς θα επιτρέψει στα συγκεκριμένα όργανα να επιστρέψουν στην κανονική λειτουργία τους.

«Αυτά τα ευρήματα είναι συναρπαστικά. Επαναφέρουν στο προσκήνιο τον τρόπο αντιμετώπισης του διαβήτη τύπου 2» επεσήμανε ο καθηγητής Roy Taylor, διευκρινίζοντας ότι η μελέτη έδειξε πως ο διαβήτης τύπου 2 δεν είναι αναπόφευκτα προοδευτικός και διαρκής.

Ο διαβήτης τύπου 2 είναι μια χρόνια ασθένεια που συμβαίνει όταν το πάγκρεας δεν παράγει αρκετή ινσουλίνη, λόγω της συσσώρευσης λίπους. Η έρευνα έδειξε όμως, ότι η απώλεια βάρους μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς να αντιστρέψουν τον διαβήτη τύπου 2 σε σημείο που να μην χρειάζονται πλέον φαρμακευτική αγωγή.

«Αν με ρωτάς πόσο βάρος χρειάζεται να χάσεις για να πάει καλά ο διαβήτης σου, η απάντηση είναι ένα γραμμάριο» λέει ο καθηγητής Taylor και συμπληρώνει. «Αλλά αυτό το γραμμάριο πρέπει να είναι λίπος από το πάγκρεας».

Η έρευνα επιβεβαίωσε μία ακόμα υπόθεση του καθηγητή Taylor, ότι ο διαβήτης τύπου 2 προκαλείται από το υπερβολικό λίπος στο ήπαρ και το πάγκρεας. Το λίπος οδηγεί το ήπαρ να αποκρίνεται ανεπαρκώς στην ινσουλίνη, η οποία ελέγχει τη διαδικασία παραγωγής γλυκόζης. Ταυτόχρονα, η περίσσεια λίπους στο ήπαρ αυξάνει την εξαγωγή λίπους σε όλους τους ιστούς – συμπεριλαμβανομένου του παγκρέατος.

Η δοκιμή στόχευε στην εύρεση ενός αποτελεσματικού τρόπου που θα θέσει τον διαβήτη τύπου 2 σε ύφεση.

Τα αποτελέσματα του πρώτου χρόνου δοκιμής έδειξαν ότι οι άνθρωποι που τα πρώτα έξι χρόνια που παρουσιάζουν διαβήτη τύπου 2 ακολουθούν πρόγραμμα χαμηλών θερμίδων, μπορούν να αντιστρέψουν τον διαβήτη τους για τουλάχιστον ένα χρόνο.

Σχεδόν 9 στους 10 συμμετέχοντες έχασαν 15 κιλά ή περισσότερα ή έθεσαν το διαβήτη τύπου 2 σε ύφεση. Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι σχεδόν οι μισοί από όσους ακολουθούσαν δίαιτα χαμηλών θερμίδων για 3-5 πέντε μήνες κατάφεραν να σταματήσουν τη φαρμακευτική αγωγή.

Πηγή: onmed.gr

