Αυτός είναι ο δράστης της επίθεσης στο Παρίσι – Γάλλος υπήκοος γεννημένος στην Τσετσενία (Photo)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Διέρρευσε στα social media η φωτογραφία του 21χρονου δράστη, ο οποίος χθες βράδυ στο Παρίσι επιτέθηκε με μαχαίρι και σκότωσε έναν άνθρωπο ενώ τραυμάτισε άλλους τέσσερεις.
O Χαμζάτ Αζίμοφ ήταν Γάλλος υπήκοος και γεννήθηκε το 1997 στη Τσετσενία.
Ο ίδιος τραυματίστηκε από τα πυρά των αστυνομικών και λίγο αργότερα αξέπενευσε.
Σύμφωνα με τη Le Parisien ήταν γνωστός στις αρχές ωστόσο δεν τον θεωρούσαν άτομο υψηλής επικινδυνότητας.
Την ευθύνη για την επίθεση που ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος, ενώ οι γονείς του ανακρίνονται από την αστυνομία.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.