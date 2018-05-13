search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 22:55
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.05.2018 13:25

Αυτός είναι ο δράστης της επίθεσης στο Παρίσι – Γάλλος υπήκοος γεννημένος στην Τσετσενία (Photo)

13.05.2018 13:25
Αυτός είναι ο δράστης της επίθεσης στο Παρίσι - Γάλλος υπήκοος γεννημένος στην Τσετσενία (Photo) - Media

 

Διέρρευσε στα social media η φωτογραφία του 21χρονου δράστη, ο οποίος χθες βράδυ στο Παρίσι επιτέθηκε με μαχαίρι και σκότωσε έναν άνθρωπο ενώ τραυμάτισε άλλους τέσσερεις.

O  Χαμζάτ Αζίμοφ ήταν Γάλλος υπήκοος και γεννήθηκε το 1997 στη Τσετσενία.

Ο ίδιος τραυματίστηκε από τα πυρά των αστυνομικών και λίγο αργότερα αξέπενευσε.

Σύμφωνα με τη Le Parisien ήταν γνωστός στις αρχές ωστόσο δεν τον θεωρούσαν άτομο υψηλής επικινδυνότητας.

Την ευθύνη για την επίθεση που ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος, ενώ οι γονείς του ανακρίνονται από την αστυνομία.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
prokovsk oukrania 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προελαύνει η Ρωσία στο Ποκρόβσκ: Δύσκολη η κατάσταση παραδέχεται ο αρχηγός των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων

aerodromio vilnious lithouanaia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Λιθουανία: Έκλεισε ξανά, για έκτη φορά σε ένα μήνα, το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω μετεωρολογικών μπαλονιών

proin prigkipaw andrew 44- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κάρολος «ξηλώνει» τον Άντριου – Του αφαίρεσε τον τίτλο του πρίγκιπα, τον διώχνει και από τη «Βασιλική Στοά»

endooikogeniaki-via
ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σε ξεκοιλιάσω»: 51χρονος στο Πήλιο έστηνε καρτέρι κάτω από το σπίτι της πρώην συζύγου του

troxaio-glyka-nera
ΕΛΛΑΔΑ

Γλυκά Νερά: Οι τελευταίες στιγμές του 23χρονου πριν τη μοιραία πρόσκρουση – Εκκωφαντικός ο θόρυβος της σύγκρουσης (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
misthos-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις αλλά και μειώσεις φόρων έως τον Απρίλιο 2026

vouli germania 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αυξάνει τον κατώτατο μισθό από 1η Ιανουαρίου κατά 200 ευρώ

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

gi-tis-elias-
MEDIA

Mega: Έρχεται διπλό φονικό στη «Γη της Ελιάς»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 22:45
prokovsk oukrania 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προελαύνει η Ρωσία στο Ποκρόβσκ: Δύσκολη η κατάσταση παραδέχεται ο αρχηγός των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων

aerodromio vilnious lithouanaia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Λιθουανία: Έκλεισε ξανά, για έκτη φορά σε ένα μήνα, το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω μετεωρολογικών μπαλονιών

proin prigkipaw andrew 44- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κάρολος «ξηλώνει» τον Άντριου – Του αφαίρεσε τον τίτλο του πρίγκιπα, τον διώχνει και από τη «Βασιλική Στοά»

1 / 3