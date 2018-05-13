Αυτός είναι ο δράστης της επίθεσης στο Παρίσι – Γάλλος υπήκοος γεννημένος στην Τσετσενία (Photo)

Διέρρευσε στα social media η φωτογραφία του 21χρονου δράστη, ο οποίος χθες βράδυ στο Παρίσι επιτέθηκε με μαχαίρι και σκότωσε έναν άνθρωπο ενώ τραυμάτισε άλλους τέσσερεις.

O Χαμζάτ Αζίμοφ ήταν Γάλλος υπήκοος και γεννήθηκε το 1997 στη Τσετσενία.

Ο ίδιος τραυματίστηκε από τα πυρά των αστυνομικών και λίγο αργότερα αξέπενευσε.

Σύμφωνα με τη Le Parisien ήταν γνωστός στις αρχές ωστόσο δεν τον θεωρούσαν άτομο υψηλής επικινδυνότητας.

Την ευθύνη για την επίθεση που ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος, ενώ οι γονείς του ανακρίνονται από την αστυνομία.