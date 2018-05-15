Φωτιά στο τμήμα Αλλοδαπών της ΕΛΑΣ στην Πέτρου Ράλλη

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης στον δεύτερο όροφο του κτιρίου της διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, στην λεωφόρο Πέτρου Ράλλη, η οποία κατασβέστηκε άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπήρξε εγκλωβισμός ή τραυματισμός ατόμου, ενώ σημειώνεται ότι για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα σε ένα κελί, ενώ για λόγους ασφαλείας απομακρύνθηκαν όλοι οι κρατούμενοι.