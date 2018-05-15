Φωτιά στο τμήμα Αλλοδαπών της ΕΛΑΣ στην Πέτρου Ράλλη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης στον δεύτερο όροφο του κτιρίου της διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, στην λεωφόρο Πέτρου Ράλλη, η οποία κατασβέστηκε άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπήρξε εγκλωβισμός ή τραυματισμός ατόμου, ενώ σημειώνεται ότι για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα σε ένα κελί, ενώ για λόγους ασφαλείας απομακρύνθηκαν όλοι οι κρατούμενοι.
