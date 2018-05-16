Με τη νέα δίαιτα του Χόλιγουντ χάνει βάρος η Έλενα Παπαρίζου! – Τι ακριβώς κάνει, ποιες τροφές επιτρέπονται, ποιες όχι

Στις 9 Αυγούστου η Έλενα Παπαρίζου με τον αγαπημένο της, Ανδρέα Καψάλη, θα ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας.

Το περιοδικό «Λοιπόν» αποκαλύπτει τη μαγική δίαιτα που ακολουθεί η γνωστή τραγουδίστρια προκειμένου να κάνει μια σουπερ εμφάνιση.

Πρόκειται για την δίαιτα της λεπτίνης που κάνει θραύση στο Χόλιγουντ. Η λεπτίνη είναι μια ορμόνη που βοηθάει στη ρύθμιση της όρεξης και του μεταβολισμού και παράγεται από τα λιποκύτταρα.

Ανάλογα λοιπόν με τις τροφές που θα καταναλώσουμε, θα τη διατηρήσουμε στα σωστά επίπεδα, ώστε να μην πεινάμε αλλά και να ενεργοποιήσουμε το μεταβολισμό μας.

Η δίαιτα βασίζεται σε κάποιες «σούπερ τροφές»: Γκρέιπφρουτ, αμύγδαλα, σπανάκι, ντομάτα, αβγά, γιαούρτι, κεράσι, μήλο, ρόκα, μπρόκολο, λάχανο, πράσινο τσάι, καρότο, πιπεριά, λιναρόσπορος, βατόμουρο, μαρούλι, δημητριακά ολικής άλεσης, χυμός λεμονιού, πορτοκάλι. Μάλιστα, το χυμό λεμονιού επιβάλλεται να τον πίνετε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας όταν διψάτε ή πεινάτε.

Απαγορεύονται: Αναψυκτικά, ποτά, καφές, χυμοί με ζάχαρη, ζάχαρη, λιπαρά τρόφιμα, γλυκά και jυnk food.

Επίσης, δεν πρέπει να φάτε μπουκιά μετά το βραδινό γεύμα -που θα είναι το αργότερο στις 8 το βράδυ, ενώ το πρωινό με το βραδινό πρέπει να απέχουν ένα 12ωρο και να τα καταναλώνετε αυστηρά τις ίδιες ώρες, γιατί έτσι ενεργοποιείται ο μεταβολισμός.

Το πρόγραμμα διατροφής που ακολουθεί η Έλενα περιλαμβάνει 3 γεύματα την ημέρα, τα οποία απέχουν μεταξύ τους 6 ώρες, χωρίς σνακ ενδιάμεσα, οι ποσότητες είναι στο μέγεθος μιας παλάμης, ενώ πρέπει να τρώτε αργά και σταθερά.

Πηγή: youweekly