19.05.2018 07:11

Σε γυναικεία χέρια το τιμόνι του Fox Business News

19.05.2018 07:11
Το συντηρητικό αμερικανικό κανάλι ειδήσεων Fox News θα διοικείται για πρώτη φορά από μία γυναίκα. Η πρώην διευθύντρια προγράμματος Σούζαν Σκοτ διορίστηκε γενική διευθύντρια του ραδιοτηλεοπτικού φορέα Fox Business News, όπως ανακοίνωσε η μητρική εταιρεία 21st Century Fox.

Η Σουζαν Σκότ εργάζεται στο Fox News από την ίδρυσή του, το 1996. Το κανάλι ανήκει στη νεοσυσταθείσα εταιρεία «New Fox», η οποία διευθύνεται από τον Λάχλαν Μέρντοκ, γιο του ιδρυτή Ρούπερτ Μέρντοκ.

Η επιλογή της Σούζαν Σκοτ αποτελεί ένδειξη ότι το Fox News τελευταία είχε να αντιμετωπίσει μια ολόκληρη σειρά περιστατικών σεξουαλικης παρενόχλησης. Ο ιδρυτής του Fox News, ο Ρότζερ Έιλς , ο οποίος πέθανε τον περασμένο Μάιο σε ηλικία 77 ετών, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη θέση του με την κατηγορία της σεξουαλικής παρενόχλησης πριν από δύο χρόνια.

Για τον ίδιο λόγο, ο παρουσιαστής των διασημοτήτων Μπιλ Ό Ράίλι αναγκαστηκε να πάρει το καπέλο του και να φύγει μακριά. Είχε γίνει γνωστό ότι είχε δωροδωκήσει συνολικά με περίπου 12,2 εκατομμύρια ευρώ πρώην εργαζόμενους που τον κατηγόρησαν ότι τους παρενοχλούσε, έτσι δεν θα δημοσιοποιούσαν τις κατηγορίες τους. Μόλις πριν από λίγες ημέρες 18 πρώην και νυν υπαλλήλοι παραπονέθηκαν για σεξουαλικές ή εθνοτικές διακρίσεις.

Ο Λάχλαν Μέρντοκ αναγκάστηκε να ανακοινώσει αλλαγές στο Fox News όταν το σκάνδαλο έφτασε στο αποκορύφωμά του. Ωστόσο, ο Μέρντοκ ο νεώτερος δήλωσε ότι η επιλογή της Σούζαν Σκοτ ήταν “ιστορική”. Το Fox News πρωτοστατεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για τους συντηρητικούς της δεξιάς και τους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ ειδικότερα. Ο σταθμός είχε δώσει στον Τραμπ μια πολύ μεγαλύτερη προβολή από όλα τα άλλα μέσα ενημέρωσης, κάτι που χρειαζόταν για την εκλογική του εκστρατεία.

