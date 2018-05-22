Πώς σχολιάζει ο Θάνος Ασκητής την υστερία με τη φαντασίωση «cuckold»

Αναδημοσίευση από το protothema.gr

Από τις αρχές της καταγεγραμμένης ιστορίας του ανθρώπου, όταν γινόταν γνωστό ότι μια γυναίκα απατούσε τον άνδρα της, η κοινωνία τον γελοιοποιούσε, τον σχολίαζε υποτιμητικά, ενώ ακόμη και στον περίγυρό του φαινόταν αδύναμος, κατώτερος… Κάποιοι έφταναν στο σημείο να αμφισβητήσουν ακόμη και τον ρόλο του ως άνδρα…

Σήμερα, όμως, αρκετοί άνδρες βιώνουν τη σεξουαλική διέγερση μέσω από μια ιδιαίτερη φαντασίωση, κατά την οποία παρακολουθούν τη σύντροφό τους να κάνει σεξ με έναν ή και περισσότερους παρτενέρ.

Η συγκεκριμένη φαντασίωση δεν είναι κάτι το καινούριο, καθώς υπάρχουν καταγραφές της και από περιστατικά ανδρών που είχε αναλάβει ο ίδιος ο Φρόιντ. Ο λόγος που μέχρι τώρα αναφερόμαστε μόνο σε άνδρες και καθόλου σε γυναίκες που φαντασιώνονται τον σύντροφό τους με μια άλλη είναι επειδή το φαινόμενο εμφανίζεται με μεγαλύτερη συχνότητα στον ανδρικό πληθυσμό συγκριτικά με τον γυναικείο.

Τις περισσότερες φορές το ερώτημα που βασανίζει έναν άνδρα που έχει τη φαντασίωση αυτή είναι πώς θα μπορέσει να το αποκαλύψει στη σύντροφό του. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι σεξουαλικές φαντασιώσεις και παρορμήσεις είναι αντιφατικές με την εξελικτική ερμηνεία για τα δύο φύλα, που εξηγεί και τον μηχανισμό της ζήλιας. Σύμφωνα με αυτήν, προϊστορικά και εξελικτικά, ο άνδρας φοβάται μήπως πιάσει στα πράσα τη γυναίκα του με κάποιον άλλον ή αυτός ο άλλος την αφήσει έγκυο, επομένως θα αναγκαστεί εκείνος να μεγαλώσει ένα «ξένο» παιδί. Εντούτοις, στη σύγχρονη εποχή ο φόβος γονιμοποίησης από άλλον άνδρα είναι πολύ μικρότερος εξαιτίας, ενδεχομένως, της ανακάλυψης των αντισυλληπτικών μέτρων και του τεστ πατρότητας (DNA). Ακόμα και υπό το πρίσμα των εξελίξεων της Ιατρικής στον τομέα της αντισύλληψης δεν φαίνεται να μπορεί να δοθεί μια ικανοποιητική απάντηση ως προς την ανάδυση της συγκεκριμένης φαντασίωσης.

Οταν ένας άνδρας «φυσιολογικοποιεί» μέσα από το πορνό τη φαντασίωσή του, εξοικειώνεται όλο και περισσότερο με την ιδέα της πραγματοποίησής της. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, μέσα από την κοινή παρακολούθηση ή την ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ του ζευγαριού, η φαντασίωση της συντρόφου με κάποιον άλλο παίρνει σάρκα και οστά.

Ποια είναι, όμως, τα όρια μεταξύ φυσιολογικού και δυσλειτουργικού; Συχνά ο λόγος που οι άνδρες αυτοί καταλήγουν να ζητήσουν τη γνώμη του ειδικού δεν είναι μόνο για να μοιραστούν τη φαντασίωσή τους, αλλά και για να μάθουν αν αυτό που τους συμβαίνει είναι «φυσιολογικό» και «ετεροφυλοφιλικό». Αυτό που θα μπορούσαμε να απαντήσουμε σε ένα πρώτο επίπεδο σε αυτούς που έχουν τέτοιες φαντασιώσεις είναι ότι όσο αυτές οι σκέψεις παραμένουν σε φαντασιακό επίπεδο μπορούν να θεωρηθούν ένα μέσο ενίσχυσης της σεξουαλικής διέγερσης, εφόσον δεν τους προκαλούν κάποια δυσφορία ή προβλήματα στην καθημερινότητα και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Οταν όμως από φαντασιώσεις μετατραπούν σε έντονες παρορμήσεις ή πράξεις, τότε πρέπει να αναρωτηθούμε: η είσοδος τρίτων προσώπων στο κρεβάτι μας τι επιπτώσεις μπορεί έχει για τη δική μας δυαδική ερωτική ζωή και σχέση; Κι όταν η «τριαδική» σεξουαλική συνεύρεση φτάσει στο τέλος της, τι θα αφήσει πίσω της; Και πώς θα είναι η σχέση του ζευγαριού μετά;

Η δύναμη του σεξ εκφράζεται πάντα με την αποδοχή και συμμετοχή των ερωτικών συντρόφων, οι οποίοι ως πρωταγωνιστές έχουν το δικαίωμα να παίξουν τον δικό τους ρόλο, εφόσον δεν μειώσουν, προσβάλλουν και απειλήσουν την ψυχική και σωματική τους υγεία, ζώντας τις επιθυμίες τους, φωτογραφίζοντας τις φαντασιώσεις τους και φτάνοντας μέχρι εκεί που αυτοί ξέρουν. Διαφορετικά, είναι μια σεξουαλική διαταραχή που διακατέχει τον άνδρα, ο οποίος τη θεωρεί αναγκαία και απαραίτητη για να διεγερθεί και να κορυφώσει. Βασικός κανόνας λοιπόν αυτού του παιχνιδιού είναι η συναίνεση και των δύο, με προϋπόθεση «τα εν οίκω μη εν δήμω»…