23.05.2018 07:42

Ανθισμένη κερασιά από… LEGO (Video/Photos)

Κάθε άνοιξη, από όλον τον κόσμο συρρέουν στην Ιαπωνία να απολαύσουν σε όλο τους το μεγαλείο τις ανθισμένες κερασιές. Όμως, μιας και η περίοδος της ανθοφορίας είναι τόσο σύντομη πολλοί μένουν με την ευχή να κρατούσε λίγο περισσότερο.

Υπάρχει, ωστόσο, μία κερασιά που θα μείνει ανθισμένη όλον τον χρόνο. Καλά διαβάσατε. Όλον τον χρόνο. Είναι φτιαγμένη εξ ολοκλήρου από τουβλάκια LEGO, παραγγέλθηκε από τη LEGOLAND Japan, ένα θεματικό πάρκο και τοποθετήθηκε εκεί για τα πρώτα γενέθλια του πάρκου.

Με ύψος σχεδόν 4,3 μέτρα και πλάτος 1,5 μέτρων αυτή η βάρους 3,3 τόνων κατασκευή καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες ως «η μεγαλύτερη ανθισμένη κερασιά από τουβλάκια LEGO». Σχεδιάστηκε στην Τσεχία και μεταφέρθηκε στην Ιαπωνία, όπου χρειάστηκαν περισσότερες από 6.500 ώρες για να συναρμολογήσουν τα 881.470 τουβλάκια.

Πλήρης, με γρασίδι στις ρίζες -συγγνώμη στη βάση-, μεγάλα κλαδιά, έναν θόλο από άνθη κερασιάς και ιαπωνικά φαναράκια (από LEGO κι αυτά) για να φωτίζουν το δέντρο όταν πέσει το σκοτάδι.

