25.05.2018 08:24

Έγκυος η Μαρία Λουίζα Βούρου: Η επιβεβαίωση ήρθε από τον πατέρα της! (Video)

Έγκυος η Μαρία Λουίζα Βούρου: Η επιβεβαίωση ήρθε από τον πατέρα της! (Video) - Media

 

Τα χαρμόσυνα μαντάτα σύμφωνα με την εκπομπή «Φτιάξε καφέ να στα πω» επιβεβαίωσε ο πατέρας της και γνωστός ηθοποιός, Γιάννης Βούρος 

Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ευχάριστα και τι πιο ωραίο να έρχεται στον κόσμο ένας νέος άνθρωπος. Ωραία είναι αυτά» είπε χαρακτηριστικά με την παρουσιάστρια να τονίζει ότι είχε καταλάβει την εγκυμοσύνη αυτή από την περίοδο που η Μαρία Λουίζα έλειψε από την εκπομπή της, προφασιζόμενη ότι είναι λίγο αδιάθετη.

 

 

