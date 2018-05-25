Λιστέρια: Τι είναι το άκρως επικίνδυνο βακτήριο στο πιάτο μας – Συμπτώματα δηλητηρίασης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η λοίμωξη από λιστέρια (Listeria monocytogenes – βακτηριδιακός παθογόνος μικροοργανισμός που εκδηλώνεται ως ενδοκυτταρικό παράσιτο) εκδηλώνεται κυρίως από την κατανάλωση ακατάλληλων επεξεργασμένων κρεάτων και από μη παστεριωμένα γαλακτοκομικά προϊόντα.
Ωστόσο, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις μόλυνσης και από κατεψυγμένα λαχανικά. Και αυτό επειδή τα βακτήρια της λιστέρια μπορούν να επιβιώσουν την ψύξη, ή ακόμα και την κατάψυξη.
Οι υγιείς άνθρωποι σπάνια ασθενούν από, αλλά η νόσος μπορεί να αποβεί μοιραία για τα αγέννητα μωρά και νεογνά. Οι άνθρωποι που έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, επίσης, βρίσκονται σε υψηλότερο κίνδυνο απειλητικών επιπλοκών για τη ζωή τους. Η έγκαιρη θεραπεία με αντιβιοτικά μπορεί να βοηθήσει στην αναχαίτιση των επιπτώσεων της μόλυνσης από λιστέρια.
Αίτια
Συμπτώματα
Τα συμπτώματα μπορεί να αρχίσουν λίγες ημέρες αφότου έχετε φάει κάποια μολυσμένη τροφή, αλλά μπορεί να περάσουν μέχρι και δύο μήνες πριν από τα πρώτα συμπτώματα της λοίμωξης.
Αν η λοίμωξη από λιστέρια εξαπλωθεί στο νευρικό σας σύστημα, τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:
Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, μια μόλυνση από λιστέρια είναι πιθανό να προκαλέσει μόνο ήπια συμπτώματα στην μητέρα. Οι συνέπειες για το μωρό, ωστόσο, μπορεί να είναι καταστροφικές. Το μωρό μπορεί να πεθάνει απροσδόκητα πριν από τη γέννησή του, ή να αντιμετωπίσει μια πολύ απειλητική για τη ζωή του λοίμωξη μέσα στις πρώτες λίγες ημέρες αφότου γεννηθεί.
Όπως και στους ενήλικες, τα συμπτώματα μιας λοίμωξης από λιστέρια σε ένα νεογέννητο μπορεί να είναι ήπια, αλλά θα περιλαμβάνουν:
Πότε πρέπει να δείτε ένα γιατρό
Εάν υποψιάζεστε ότι κάτι που φάγατε ήταν μολυσμένο και έχετε πυρετό, μυϊκούς πόνους, ναυτία ή διάρροια, επικοινωνήστε με το γιατρό σας. Εάν αντιμετωπίζετε υψηλό πυρετό, έντονο πονοκέφαλο, δυσκαμψία του αυχένα, σύγχυση, ή ευαισθησία στο φως, ζητήστε επείγουσα ιατρική φροντίδα. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να υποδηλώνουν βακτηριακή μηνιγγίτιδα, μια απειλητική για τη ζωή επιπλοκή της λοίμωξης από λιστέρια.
Πηγή: iatropedia.gr
