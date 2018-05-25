search
ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 10:42
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.05.2018 11:20

Λιστέρια: Τι είναι το άκρως επικίνδυνο βακτήριο στο πιάτο μας – Συμπτώματα δηλητηρίασης

25.05.2018 11:20
Κορωνοϊός: Μπορεί να μεταδοθεί μέσω των τροφίμων; - Media

 

Η λοίμωξη από λιστέρια (Listeria monocytogenes – βακτηριδιακός παθογόνος μικροοργανισμός που εκδηλώνεται ως ενδοκυτταρικό παράσιτο) εκδηλώνεται κυρίως από την κατανάλωση ακατάλληλων επεξεργασμένων κρεάτων και από μη παστεριωμένα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Ωστόσο, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις μόλυνσης και από κατεψυγμένα λαχανικά. Και αυτό επειδή τα βακτήρια της λιστέρια μπορούν να επιβιώσουν την ψύξη, ή ακόμα και την κατάψυξη.

Οι υγιείς άνθρωποι σπάνια ασθενούν από, αλλά η νόσος μπορεί να αποβεί μοιραία για τα αγέννητα μωρά και νεογνά. Οι άνθρωποι που έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, επίσης, βρίσκονται σε υψηλότερο κίνδυνο απειλητικών επιπλοκών για τη ζωή τους. Η έγκαιρη θεραπεία με αντιβιοτικά μπορεί να βοηθήσει στην αναχαίτιση των επιπτώσεων της μόλυνσης από λιστέρια.

Αίτια

  • Τα βακτήρια της λιστέρια μπορούν να βρεθούν στο έδαφος, το νερό και τα ζωικά περιττώματα. Οι άνθρωποι συνήθως μολύνονται αν καταναλώσουν:
  • Ωμά λαχανικά που έχουν μολυνθεί από το έδαφος, ή από μολυσμένη κοπριά που χρησιμοποιείται ως λίπασμα
  • Κρέας μολυσμένου ζώου
  • Μη παστεριωμένο γάλα ή τρόφιμα που παρασκευάζονται με μη παστεριωμένο γάλα
  • Ορισμένες επεξεργασμένες τροφές, όπως τα μαλακά τυριά, τα χοτ ντογκ και τα αλλαντικά, που έχουν μολυνθεί κατά την επεξεργασία τους
  • Τα αγέννητα μωρά μπορεί να μολυνθούν από την μητέρα τους μέσω του πλακούντα.

Συμπτώματα

  • Εάν έχετε αναπτύξει μια λοίμωξη λιστέρια, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε:
  • Πυρετό
  • Μυϊκούς πόνους
  • Ναυτία
  • Διάρροια

Τα συμπτώματα μπορεί να αρχίσουν λίγες ημέρες αφότου έχετε φάει κάποια μολυσμένη τροφή, αλλά μπορεί να περάσουν μέχρι και δύο μήνες πριν από τα πρώτα συμπτώματα της λοίμωξης.

Αν η λοίμωξη από λιστέρια εξαπλωθεί στο νευρικό σας σύστημα, τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Πονοκέφαλο
  • Στραβολαίμιασμα
  • Σύγχυση
  • Απώλεια της ισορροπίας
  • Σπασμούς
  • Συμπτώματα για τις έγκυες και για τα νεογέννητα

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, μια μόλυνση από λιστέρια είναι πιθανό να προκαλέσει μόνο ήπια συμπτώματα στην μητέρα. Οι συνέπειες για το μωρό, ωστόσο, μπορεί να είναι καταστροφικές. Το μωρό μπορεί να πεθάνει απροσδόκητα πριν από τη γέννησή του, ή να αντιμετωπίσει μια πολύ απειλητική για τη ζωή του λοίμωξη μέσα στις πρώτες λίγες ημέρες αφότου γεννηθεί.

Όπως και στους ενήλικες, τα συμπτώματα μιας λοίμωξης από λιστέρια σε ένα νεογέννητο μπορεί να είναι ήπια, αλλά θα περιλαμβάνουν:

  • Μειωμένη όρεξη
  • Ευερέθιστο μωρό, που “εκνευρίζεται” εύκολα
  • Πυρετό
  • Εμετό

Πότε πρέπει να δείτε ένα γιατρό

Εάν υποψιάζεστε ότι κάτι που φάγατε ήταν μολυσμένο και έχετε πυρετό, μυϊκούς πόνους, ναυτία ή διάρροια, επικοινωνήστε με το γιατρό σας. Εάν αντιμετωπίζετε υψηλό πυρετό, έντονο πονοκέφαλο, δυσκαμψία του αυχένα, σύγχυση, ή ευαισθησία στο φως, ζητήστε επείγουσα ιατρική φροντίδα. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να υποδηλώνουν βακτηριακή μηνιγγίτιδα, μια απειλητική για τη ζωή επιπλοκή της λοίμωξης από λιστέρια.

Πηγή: iatropedia.gr

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsipras_karystianou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Ένας στους δύο θέλει πρόωρες εκλογές – Ένας στους πέντε λέει ότι θα ψηφίσει το κόμμα Τσίπρα, το 20% ότι θα στήριζε κόμμα Καρυστιανού

agrotes new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικό: Σε θέση μάχης παραμένουν οι αγρότες – Πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία Ευζώνων, Νίκης, Προμαχώνα και Εξοχής

smart_hashtag2_testing_6
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

To smart #2 ξεκινά δοκιμές στη νέα ηλεκτρική πλατφόρμα ECA (photos)

ioanna-triantafillidou-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: «Από τη στιγμή που ήρθε ο γιος μου, κάθε μέρα είναι γιορτή – Ανακαλύπτω τον εαυτό μου μαζί του» (Video)

prodea new
BUSINESS

Prodea: Στροφή σε τουριστικά ακίνητα και logistics – Πώς θα αξιοποιήσει το 1,3 δισ. ευρώ των πρόσφατων αποεπενδύσεων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Ελπίδες ότι είναι ζωντανός ο 33χρονος γιατρός που εξαφανίστηκε στην Κρήτη: Το Silver Alert τον εντόπισε στα Χανιά

tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμά του: Κατέθεσε αίτηση θεραπείας

microfono tragoudi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς απαντά ο γνωστός τραγουδιστής στις φερόμενες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 10:42
tsipras_karystianou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Ένας στους δύο θέλει πρόωρες εκλογές – Ένας στους πέντε λέει ότι θα ψηφίσει το κόμμα Τσίπρα, το 20% ότι θα στήριζε κόμμα Καρυστιανού

agrotes new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικό: Σε θέση μάχης παραμένουν οι αγρότες – Πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία Ευζώνων, Νίκης, Προμαχώνα και Εξοχής

smart_hashtag2_testing_6
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

To smart #2 ξεκινά δοκιμές στη νέα ηλεκτρική πλατφόρμα ECA (photos)

1 / 3