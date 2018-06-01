Η Άννα Καραμανλή «πέθανε» τον αθλητικογράφο Νίκο Κατσαρό

Τον πρώην παρουσιαστή ειδήσεων της ΥΕΝΕΔ, δημοσιογράφο Νίκο Κατσαρό του Κωνσταντίνου αποχαιρέτησε χθες ο δημοσιογραφικός κόσμος.

Ωστόσο, η ΝΔ είχε διαφορετική άποψη και αποχαιρέτισε έναν άλλο Νίκο Κατσαρό. Τον γνωστό αθλητικό συντάκτη. Η νέα τεράστια γκάφα φέρει την υπογραφή της αναπληρώτριας τομεάρχη Πολιτισμού και Αθλητισμού της ΝΔ, βουλευτή της Β’ Περιφέρειας της Αθήνας, Άννας Καραμανλή, η οποία απηύθυνε το ύστατο «χαίρε» στον «μεγάλο δάσκαλο της αθλητικής δημοσιογραφίας».

Κοιτάζοντας το βιογραφικό του εκλιπόντος διαπιστώνει κανείς πως δεν υπάρχει ιδιαίτερη ενασχόληση με το αθλητικό ρεπορτάζ. Ωστόσο, η κ. Καραμανλή έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η αθλητική δημοσιογραφία αποχαιρετά έναν μεγάλο δάσκαλο. Ο Νίκος Κατσαρός, σε όλη του τη μακρά πορεία, ξεχώρισε για το ήθος και την ευσυνειδησία του.

Με εφόδιο τις γνώσεις του και την αγάπη του για τον αθλητισμό, κατόρθωσε να καθιερωθεί ως μία εμβληματική φυσιογνωμία στο χώρο των αθλητικών συντακτών.

Η έγκυρη και αξιόπιστη φωνή του θα λείψει από όλους τους Έλληνες φιλάθλους.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του».

ΕΣΗΕΑ για Νίκο Κατσαρό του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με θλίψη ανακοινώνει τον θάνατο του συναδέλφου Νίκου Κατσαρού του Κωνσταντίνου, που «έφυγε» χθες σε ηλικία 85 ετών.

Ο Νίκος Κατσαρός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1933. Μετά το πέρας των γυμνασιακών του σπουδών στην Αναργύρειο & Κοργιαλένειο Πρότυπο Σχολή Σπετσών, παρακολούθησε επιμορφωτικά σεμινάρια δημοσιογραφίας στην Αθήνα και το Λονδίνο. Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1951 στον ραδιοφωνικό σταθμό των Ενόπλων Δυνάμεων, όπου και εργάστηκε έως το 1964, οπότε μεταπήδησε στην ΕΙΡ-ΕΙΡΤ, εργαζόμενος με εξειδίκευση στις απευθείας μεταδόσεις. Από το 1969 έως το 1981 εργάστηκε ως αρχισυντάκτης και παρουσιαστής ειδήσεων στην ΥΕΝΕΔ (μετέπειτα ΕΤ2), ενώ το 1973 τιμήθηκε με το Βραβείο Καλύτερου Παρουσιαστή Τηλεόρασης. Στη συνέχεια, και έως το 1992, διετέλεσε αρχισυντάκτης ειδήσεων στην ΕΡΑ4. Παράλληλα, για πολλά χρόνια, εργάστηκε στις εφημερίδες «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», «ΒΗΜΑ», «ΝΕΑ», «ΗΜΕΡΗΣΙΑ», «ΕΘΝΟΣ» και «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», ως ανταποκριτής, συντάκτης ύλης, αλλά και απεσταλμένος εφημερίδων, προκειμένου να καλύψει σημαντικά γεγονότα. Εργάστηκε επίσης στη Γενική Γραμματεία Τύπου το διάστημα 1960-1967, καθώς και ως Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Φεστιβάλ Αθηνών από το 1967 έως το 1975.

Ο Νίκος Κατσαρός υπήρξε υπόδειγμα συναδελφικότητας και επαγγελματισμού, είχε απόλυτη κατάρτιση στο αντικείμενό του και υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με αξίες, τις οποίες προσπάθησε να μεταλαμπαδεύσει και στους νεώτερους συναδέλφους, όχι μόνο με το παράδειγμά του, αλλά και από τη θέση του καθηγητή σε σχολές δημοσιογραφίας και εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται τη σύζυγό του Σταυρούλα και το γιό του Κυριάκο και αποχαιρετά τον άξιο συνάδελφο, ο οποίος τίμησε τη δημοσιογραφία με συνέπεια και ήθος.

Η κηδεία του Νίκου Κατσαρού θα γίνει το Σάββατο, 2 Ιουνίου, στις 12 μ. από τον Ι.Ν. Αγ. Θεοδώρων στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών.

Ποιον «πέθανε» η ΝΔ

Ο Νίκος Κατσαρός πρόκειται για έναν εκ των κορυφαίων Ελλήνων αθλητικογράφων. Εργάστηκε στην ΕΡΤ ως επικεφαλής• της Διεύθυνσης Αθλητικών Προγραμμάτων (1981-1990) και στο ΜEGΑ ως Διευθυντής του Αθλητικού Τμήματος (1990-1999). Κάλυψε ως δημοσιογράφος ή τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός σχολιαστής έξι Παγκόσμια Κύπελλα Ποδοσφαίρου (1966, 1978, 1982, 1986,1990, 1994). Ως αρχηγός της ελληνικής δημοσιογραφικής αποστολής κάλυψε πέντε διοργανώσεις Ολυμπιακών Αγώνων (1980, 1984, 1988, 1996). Το 2004 εκλήθη από την ΕΡΤ να αναλάβει, ως επικεφαλής της Διεύθυνσης Αθλητικών Προγραμμάτων, την τηλεοπτική κάλυψη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.

Επίσης έχει καλύψει ως δημοσιογράφος ή τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός σχολιαστής ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ποδοσφαίρου και κλασικού αθλητισμού, τελικούς Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης ή Τσάμπιονς Λιγκ και Κυπελλούχων ΟΥΕΦΑ.

Εξακολουθεί να συνεργάζεται με την εφημερίδα Goal και τον ραδιοφωνικό σταθμό SuperΣπορ FΜ και διδάσκει στο Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ.

Θύμα του διαδικτύου η Άννα Καραμανλή

«Δυστυχώς έπεσα θύμα της ταχύτητας των ειδήσεων στο διαδίκτυο. Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ αναφερόταν στην απώλεια του δημοσιογράφου Νίκου Κατσαρού και όχι φυσικά του συνονόματού του γνωστού αθλητικογράφου, στον οποίο αναφερόταν από παρανόηση η δική μου ανακοίνωση.

Ζητώ συγγνώμη από όλους για την όποια αναστάτωση και πρώτα από όλα από το δάσκαλο Νίκο Κατσαρό, με τον οποίο είχα την τύχη να συνεργαστώ».