Δυσανεξία στη λακτόζη: Πώς θα πάρετε ασβέστιο αν δεν πίνετε γάλα

Τα οστά μας παραμένουν δυνατά σε όλη τη διάρκεια της εφηβείας και της εηλικίωσης. Από τη στιγμή, όμως, που θα φτάσουμε και θα ξεπεράσουμε τα 30 χρόνια χωής, αρχίζουν σιγά, αλλά σταθερά, να αποδυναμώνονται. Η βασική διαιτητική πηγή ασβεστίου είναι φυσικά το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα (γιαούρτι, τυρί κλπ).

Τι γίνεται, όμως, στην περίπτωση που κάποιος έχει δυσανεξία στην λακτόζη, η οποία φυσικά υπάρχει σε γαλακτοκομικές τροφές; Πώς μπορεί να βρει το απαραίτητο ασβέστιο για πιο γερά κόκαλα;

Τα καλά νέα για τους ανθρώπους που έχουν δυσανεξία στην λακτόζη ή που απλά δεν τους αρέσει το γάλα είναι ότι υπάρχουν πολλές μη-γαλακτοκομικές πηγές ασβεστίου. Επιπλέον, υπάρχουν θετικά βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να βεβαιωθείτε ότι το σώμα σας απορροφά όσο το δυνατόν περισσότερο και πιο αποτελεσματικά ασβέστιο.

Αν έχετε δυσανεξία στην λακτόζη, ή συμπτώματα από οστεοπόρωση, δείτε μερικές συμβουλές για αλλαγές στην καθημερινή σας ρουτίνα και τις τροφές, που μπορείτε να καταναλώνετε και οι οποίες μπορούν να σας βοηθήσουν να πάρετε περισσότερο ασβέστιο:

Μειώστε τα αναψυκτικά

Η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων αναψυκτικών αυξάνει τα επίπεδα φωσφόρου στο αίμα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει “διαρροή” υπάρχοντος ασβεστίου από τα οστά και να εμποδίσει την απορρόφηση νέου διαιτητικού ασβεστίου.

Πάρτε βιταμίνη D

Το ασβέστιο απορροφάται από το σώμα και χρησιμοποιείται μόνο όταν υπάρχει αρκετή βιταμίνη D στον οργανισμό σας. Μια ισορροπημένη διατροφή θα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκείς δόσεις βιταμίνης D. Μην ξεχνάτε ότι το φως του ήλιου βοηθά το σώμα να δημιουργήσει με φυσικό τρόπο βιταμίνη D.

Όσπρια

Τα όσπρια έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο, αλλά και σε πρωτεΐνη. Ειδικά τα φασόλια είναι ίσως η καλύτερη επιλογή. Ένα φλιτζάνι μαγειρεμένων φασολιών έχει 154mg ασβεστίου.

Σολομός κονσέρβα

Μόλις 85 γραμμάρια περιέχεουν 181mg ασβεστίου. Ο σολομός είναι επίσης εξαιρετική πηγή των υπερπολύτιμων ω-3 λιπαρών οξέων.

Ξηροί καρποί

Τα αμύγδαλα και τα φιστίκια Βραζιλίας περιέχουν περίπου 100mg ασβεστίου ανά μερίδα σερβιρίσματος και συνιστώνται στις περισσότερες δίαιτες με μειωμένους υδατάνθρακες.

