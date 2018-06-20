search
20.06.2018 14:53

Τρομακτική δήλωση: «Ο Μπάρον Τραμπ πρέπει να ριχτεί σε κελί με παιδόφιλους»

«Η πανδημία είναι δώρο Θεού για την αριστερά» - Σάλος με τη δήλωση της Τζέιν Φόντα (Videos) - Media

 

Σφοδρότατες αντιδράσεις στις ΗΠΑ αλλά και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο έχουν προκαλέσει οι εικόνες παιδιών παρατύπων μεταναστών που οι αρχές των ΗΠΑ κρατούν κλεισμένα σε κλουβιά, στο πλαίσιο της νέα πολιτικής «μηδενικής ανοχής» που ακολουθεί η κύβερνηση Τραμπ.

Ωστόσο, κάποιες δηλώσεις ξεπερνούν κάθε όριο και προκαλούν χειρότερα αποτελέσματα. Μια από αυτές ήταν και η δήλωση του γνωστού ηθοποιού Πίτερ Φόντα, αδελφού της Τζέιν Φόντα και πρωταγωνιστή της πασίγνωστης ταινίας «Ξένοιαστος Καβαλάρης».

Ο Φόντα λοιπόν, θέλοντας να δείξει πόσο απάνθρωπη είναι η πολιτική Τραμπ έγραψε στο Twitter ότι «πρέπει να αρπάξουμε τον Μπάρον Τραμπ (σ.σ. 12χρονο γιο του Ντόναλντ και της Μελάνια) από την αγκαλιά της μάνας του και να τον πετάξουμε σε ένα κλουβί με παιδόφιλους να να δούμε αν η μητέρα του θα αντιδράσει κατά του γιγάντιου σκ@του που έχει παντρευτεί».

Ο Φόντα, μάλιστα, κάλεσε σε ακτιβισμό και κατά των συνοριοφυλάκων, γράφοντας ότι πρέπει οι πολίτες των ΗΠΑ να βρουν πού μένουν και να περικυκλώσουν τα σπίτια τους και τα σχολεία που πάνε τα παιδιά τους. «Να τους κάνουμε να φοβόνται για τα παιδιά τους» τόνισε χαρακτηρίζοντας τον Τραμπ ως «γ@@@μενο τέρας».

