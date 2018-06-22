search
ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 15:22
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.06.2018 11:01

Eπτά drones πέταξαν στον κρατήρα των Ελληνικών ηφαιστείων – Video που κόβει την ανάσα

22.06.2018 11:01
Eπτά drones πέταξαν στον κρατήρα των Ελληνικών ηφαιστείων – Video που κόβει την ανάσα - Media

 

Πανοραμικές εικόνες από τα ελληνικά ηφαίστεια κατέγραψαν drones, τα οποία μπήκαν μέσα στον κρατήρα τους.. 

Συγκεκριμένα, επτά χειριστές drone και ένας γεωλόγος δημιούργησαν ένα μοναδικό vdeo.

Κατεύθυναν τα drones  πάνω από Σαντορίνη, Μύλο, Νίσυρο, Κω, Αίγινα και Αγίους Θεοδώρους και κατέγραψαν μαγευτικά στιγμιότυπα από τα ηφαίστεια της Ελλάδας. 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dimos athinaion 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Λουκέτο σε 11 ακόμη καταστήματα για υπέρβαση κοινοχρήστου χώρου

xristos-papazoglou
ΥΓΕΙΑ

ΕΣΥ: Τα λάθη στα νοσοκομεία, τα πρωτόκολλα, το burn out των υγειονομικών και το νομοσχέδιο για 13ωρο – Τι λέει στο topontiki.gr ο γιατρός εργασίας

keravnos patra- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Κεραυνός χτύπησε 42χρονο στο κέντρο της πόλης – Έπεσε αναίσθητος, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Seismografos_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός 6,8 Ρίχτερ στην Παπούα Νέα Γουινέα

tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Μπήκε τρεις φορές στο νοσοκομείο και οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τη βοηθήσουν» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
svitailo-new
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ» (Video)

kreas varvakeios
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ύψη οι τιμές των κρεάτων λόγω πανώλης και ευλογιάς: Στα 25 ευρώ πάει το μοσχάρι, 20% πάνω το αρνί

parko11
ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Παραλίγο... «οικολογικό χάος» σε εθνικό πάρκο εξαιτίας μιας συσκευασίας Cheetos (Video)  

makis_voridis_2606
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βίντεο στα social από ΠΑΣΟΚ για την παραγραφή Βορίδη

elon musk 7765- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έπεσε η Tesla: Ποια είναι η υπερδύναμη που προηγείται πλέον στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 15:22
dimos athinaion 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Λουκέτο σε 11 ακόμη καταστήματα για υπέρβαση κοινοχρήστου χώρου

xristos-papazoglou
ΥΓΕΙΑ

ΕΣΥ: Τα λάθη στα νοσοκομεία, τα πρωτόκολλα, το burn out των υγειονομικών και το νομοσχέδιο για 13ωρο – Τι λέει στο topontiki.gr ο γιατρός εργασίας

keravnos patra- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Κεραυνός χτύπησε 42χρονο στο κέντρο της πόλης – Έπεσε αναίσθητος, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

1 / 3