Eπτά drones πέταξαν στον κρατήρα των Ελληνικών ηφαιστείων – Video που κόβει την ανάσα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Πανοραμικές εικόνες από τα ελληνικά ηφαίστεια κατέγραψαν drones, τα οποία μπήκαν μέσα στον κρατήρα τους..
Συγκεκριμένα, επτά χειριστές drone και ένας γεωλόγος δημιούργησαν ένα μοναδικό vdeo.
Κατεύθυναν τα drones πάνω από Σαντορίνη, Μύλο, Νίσυρο, Κω, Αίγινα και Αγίους Θεοδώρους και κατέγραψαν μαγευτικά στιγμιότυπα από τα ηφαίστεια της Ελλάδας.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.