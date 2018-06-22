Eπτά drones πέταξαν στον κρατήρα των Ελληνικών ηφαιστείων – Video που κόβει την ανάσα

Πανοραμικές εικόνες από τα ελληνικά ηφαίστεια κατέγραψαν drones, τα οποία μπήκαν μέσα στον κρατήρα τους..

Συγκεκριμένα, επτά χειριστές drone και ένας γεωλόγος δημιούργησαν ένα μοναδικό vdeo.

Κατεύθυναν τα drones πάνω από Σαντορίνη, Μύλο, Νίσυρο, Κω, Αίγινα και Αγίους Θεοδώρους και κατέγραψαν μαγευτικά στιγμιότυπα από τα ηφαίστεια της Ελλάδας.