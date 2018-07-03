Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών διαψεύδει τα περί «ισχυρής μαγνητικής καταιγίδας»

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) με ανακοίνωσή του καθησυχάζει σχετικά με ρωσικές προβλέψεις ότι μια ισχυρή μαγνητική καταιγίδα αναμένεται να πλήξει τη Γη στις 23 Ιουλίου.

Το ΕΑΑ αναφέρει ότι «τέτοιου είδους μακροχρόνιες προβλέψεις είναι επιστημονικά ανέφικτες και αποσκοπούν στο να δημιουργούν πανικό και επομένως είναι εξαιρετικά επικίνδυνες. Δυνατές είναι πιθανοτικές κυρίως προβλέψεις, βασιζόμενες σε ανάλυση πραγματικών σε χρόνο παρατηρήσεων και έχουν ορίζοντα μερικών ωρών μόνο, με μέγιστο παράθυρο πρόγνωσης τις 24 περίπου ώρες».

Τέτοιες προγνώσεις, όπως επισημαίνεται, παρέχονται σε καθημερινή βάση από ερευνητικές ομάδες του ΕΑΑ, που έχουν αναπτύξει σχετικές υπηρεσίες στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. καθώς και από άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Το ΕΑΑ επισημαίνει επίσης ότι «ένα “βίαιο” γεγονός στον Ήλιο, όπως μια ισχυρή έκλαμψη στην επιφάνειά του, συχνά συνοδευόμενη από εκτινάξεις μάζας και ενεργητικών σωματιδίων, δεν συνεπάγεται αυτομάτως και μια μαγνητική καταιγίδα στη Γη, ιδιαίτερα αν ο πλανήτης μας δεν βρίσκεται κοντά στην διεύθυνση διάδοσης τους».

Ο «θόρυβος» ξεκίνησε από μια ανακοίνωση σχετικά με τις προβλέψεις του Ινστιτούτου Ηλιακής Αστρονομίας Ακτίνων Χ Λέμπεντεφ της Ρωσίας.