Σάλος στην Ισπανία: Από παράνομη εμπορία οργάνων το μόσχευμα του Ερίκ Αμπιντάλ;

Τηλεφωνικές συνομιλίες στις οποίες συμμετέχει ο πρώην πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Σάντρο Ροσέλ, αποκαλύπτουν εμπλοκή της Μπαρτσελόνα σε παράνομη αγορά ήπατος για τον Ερίκ Αμπιντάλ! Αυτό τουλάχιστον, αποκαλύπτει ο ευρωπαϊκός Τύπος και αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα του «France Football» και της ισπανικής «El Confidencial», για το θέμα που συγκλόνισε την παγκόσμια ποδοσφαιρική -και όχι μόνον- κοινότητα.

Υπενθυμίζεται πως το Μάρτιο 2011, ο πρώην άσος των Καταλανών, που αργότερα αγωνίσθηκε και στον Ολυμπιακό, διεγνώσθη με καρκίνο στο ήπαρ, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση κι έναν χρόνο αργότερα (Μάρτιος 2012), ανακοινώθηκε πως χρειάζεται μεταμόσχευση ήπατος. Εκείνη την εποχή γνωστοποιήθηκε, πως δότης του μοσχεύματος, ήταν ο εξάδελφος του Αμπιντάλ, Ζεράρ.



Ο Ροσέλ σήμερα βρίσκεται στην φυλακή για «ξέπλυμμα βρώμικου χρήματος» και είναι χαρακτηριστικό, ότι οι δικηγόροι του δηλώνουν άγνοια για το περιστατικό, ενώ αναρωτιούνται για την χρονική στιγμή που επελέγη από κάποιους να δημοσιοποιηθεί το θέμα. «Μας φαίνεται ιδιαίτερα παράδοξο να μπορείς να αγοράσεις με παράνομο τρόπο ένα ήπαρ και να γίνεται η μεταμόσχευση σε δημόσιο νοσοκομείο», αναφέρεται από την πλευρά του Ροσέλ.



Στις συνομιλίες που αποκαλύφθηκαν σήμερα, εμφανίζεται άγνωστος άνδρας να επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον Ροσέλ και να ομολογεί στον πρώην πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, πως το ήπαρ εξασφαλίσθηκε με παράνομο τρόπο. «Είπαμε ψέμματα ότι ήταν του εξαδέλφου του» ακούγεται να λέει ο άγνωστος στον Ροσέλ, που δεν αντιδρά. Ακολούθως, ο άγνωστος, ενημερώνει τον Ροσέλ πως μιλά απ΄ ευθείας με τον Αμπιντάλ, τον οποίο βρίζει χυδαία, ενώ και ο Ισπανός παράγοντας ακούγεται να λέει: «Εμείς του χαρίσαμε την ζωή, κι αυτός είναι τόσο αχάριστος».



Σε έτερη συνομιλία του Ροσέλ με έναν Χουάνχο αγνώστων λοιπών στοιχείων, ο συνομιλητής ενημερώνει τον πρώην πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, πως σε επικοινωνία που είχε με τον Αμπιντάλ, του είπε πως «εάν ζεις τώρα και μιλάς μαζί μου, το οφείλεις στο νέο συκώτι σου», ενώ ο Γάλλος πρώην διεθνής άσος το αρνείται, υποβαθμίζοντας το γεγονός.

