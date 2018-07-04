search
ΠΕΜΠΤΗ 27.11.2025 23:08
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.07.2018 09:40

Σάλος στην Ισπανία: Από παράνομη εμπορία οργάνων το μόσχευμα του Ερίκ Αμπιντάλ;

04.07.2018 09:40
Νέα έρευνα για την μεταμόσχευση Αμπιντάλ: Υποψίες για «μαύρη αγορά» οργάνων - Media

 

Τηλεφωνικές συνομιλίες στις οποίες συμμετέχει ο πρώην πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Σάντρο Ροσέλ, αποκαλύπτουν εμπλοκή της Μπαρτσελόνα σε παράνομη αγορά ήπατος για τον Ερίκ Αμπιντάλ! Αυτό τουλάχιστον, αποκαλύπτει ο ευρωπαϊκός Τύπος και αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα του «France Football» και της ισπανικής «El Confidencial», για το θέμα που συγκλόνισε την παγκόσμια ποδοσφαιρική -και όχι μόνον- κοινότητα.

Υπενθυμίζεται πως το Μάρτιο 2011, ο πρώην άσος των Καταλανών, που αργότερα αγωνίσθηκε και στον Ολυμπιακό, διεγνώσθη με καρκίνο στο ήπαρ, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση κι έναν χρόνο αργότερα (Μάρτιος 2012), ανακοινώθηκε πως χρειάζεται μεταμόσχευση ήπατος. Εκείνη την εποχή γνωστοποιήθηκε, πως δότης του μοσχεύματος, ήταν ο εξάδελφος του Αμπιντάλ, Ζεράρ.
 
Ο Ροσέλ σήμερα βρίσκεται στην φυλακή για «ξέπλυμμα βρώμικου χρήματος» και είναι χαρακτηριστικό, ότι οι δικηγόροι του δηλώνουν άγνοια για το περιστατικό, ενώ αναρωτιούνται για την χρονική στιγμή που επελέγη από κάποιους να δημοσιοποιηθεί το θέμα. «Μας φαίνεται ιδιαίτερα παράδοξο να μπορείς να αγοράσεις με παράνομο τρόπο ένα ήπαρ και να γίνεται η μεταμόσχευση σε δημόσιο νοσοκομείο», αναφέρεται από την πλευρά του Ροσέλ.
 
Στις συνομιλίες που αποκαλύφθηκαν σήμερα, εμφανίζεται άγνωστος άνδρας να επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον Ροσέλ και να ομολογεί στον πρώην πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, πως το ήπαρ εξασφαλίσθηκε με παράνομο τρόπο. «Είπαμε ψέμματα ότι ήταν του εξαδέλφου του» ακούγεται να λέει ο άγνωστος στον Ροσέλ, που δεν αντιδρά. Ακολούθως, ο άγνωστος, ενημερώνει τον Ροσέλ πως μιλά απ΄ ευθείας με τον Αμπιντάλ, τον οποίο βρίζει χυδαία, ενώ και ο Ισπανός παράγοντας ακούγεται να λέει: «Εμείς του χαρίσαμε την ζωή, κι αυτός είναι τόσο αχάριστος».
    
Σε έτερη συνομιλία του Ροσέλ με έναν Χουάνχο αγνώστων λοιπών στοιχείων, ο συνομιλητής ενημερώνει τον πρώην πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, πως σε επικοινωνία που είχε με τον Αμπιντάλ, του είπε πως «εάν ζεις τώρα και μιλάς μαζί μου, το οφείλεις στο νέο συκώτι σου», ενώ ο Γάλλος πρώην διεθνής άσος το αρνείται, υποβαθμίζοντας το γεγονός.
 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pedro castillo peru
ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Ο πρώην πρόεδρος Πέδρο Καστίγιο καταδικάστηκε σε κάθειρξη άνω των 11 ετών

putin 112- n ew
ΚΟΣΜΟΣ

Αμετακίνητος ο Πούτιν στο εδαφικό: Θα καταθέσει τα όπλα μόνο αν το Κίεβο αποσυρθεί από το Ντονμπάς

Gaza Hamas
ΚΟΣΜΟΣ

Σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για την τύχη μαχητών της Χαμάς που έχουν παγιδευτεί μέσα σε σήραγγες

axtsioglou_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αχτσιόγλου: Θεωρώ ότι δεν έπρεπε να παραιτηθεί ο Τσίπρας – Για ποιους λόγους απέρριψα την πρότασή του

ditiki_oxthi_new
ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί στρατιώτες εκτέλεσαν άμαχους Παλαιστίνιους που παραδίδονταν με τα χέρια ψηλά (Videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
laser_weapons_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιγαίο: Τι είναι το ελληνικής κατασκευής αντιπυραυλικό σύστημα λέιζερ με την ονομασία «Ασπίδα του Αχιλλέα»

vefa topontiki
LIFESTYLE

Νέοι ιδιοκτήτες για τη βίλα της Βέφας Αλεξιάδου στη Χαλκιδική – Έδωσαν 2,2 εκατ. ευρώ (Video)

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποιοι συνταξιούχοι θα πληρωθούν το απόγευμα (video)

oxia-marousi
ΕΛΛΑΔΑ

Οχιά εντοπίστηκε σε κτίριο στο Μαρούσι

kairos
ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνεται η κακοκαιρία το βράδυ: Οι πέντε περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 27.11.2025 23:07
pedro castillo peru
ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Ο πρώην πρόεδρος Πέδρο Καστίγιο καταδικάστηκε σε κάθειρξη άνω των 11 ετών

putin 112- n ew
ΚΟΣΜΟΣ

Αμετακίνητος ο Πούτιν στο εδαφικό: Θα καταθέσει τα όπλα μόνο αν το Κίεβο αποσυρθεί από το Ντονμπάς

Gaza Hamas
ΚΟΣΜΟΣ

Σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για την τύχη μαχητών της Χαμάς που έχουν παγιδευτεί μέσα σε σήραγγες

1 / 3