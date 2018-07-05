search
05.07.2018 10:23

Αγνώριστη η Αν Χάθαγουει: Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της δεν την κολακεύει καθόλου… (Photo)

Αγνώριστη η Αν Χάθαγουει: Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της δεν την κολακεύει καθόλου… (Photo)

 

Το μαύρο, μακρύ μαλλί της αποτελούσε το σήμα κατατεθέν της, καθώς όλοι την είχαμε συνδέσει με το μελαχρινό στυλ. Ο λόγος για την Αν Χάθαγουει η οποία πήρε τη μεγάλη απόφαση και τόλμησε να γίνει… ξανθιά!

Αιτία γι’ αυτήν την αλλαγή είναι η νέα της ταινία «The Last Thing He Wanted» του Netflix της οποίας τα γυρίσματα έχουν, ήδη, ξεκινήσει.

Οι πρώτες κριτικές πάντως δεν είναι ιδιαίτερα θετικές με τους περισσότερους θαυμαστές της να την παροτρύνουν να γίνει ξανά μελαχρινή.

Ωστόσο, τα μαλλιά της Χάθαγουει δεν είναι και τόσο πετυχημένα καθώς το χρώμα είναι ξεθωριασμένο, κάτι ανάμεσα σε ξανθό και κόκκινο. Ας ελπίσουμε να είναι μόνο για τις ανάγκες του ρόλου και να επιστρέψει σύντομα στο κλασσικό της μελαχρινό που της πάει πολύ.

 

