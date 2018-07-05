search
05.07.2018 16:35

«Όλοι ή κανείς» στα στενά του Ορμούζ, ξεκαθαρίζουν οι Φρουροί της Επανάστασης

Ο επικεφαλής των ιρανικών Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι οι δυνάμεις του είναι έτοιμες να κάνουν πράξη την απειλή της Τεχεράνης να αποκλείσουν τα στενά του Ορμούζ και ότι αν το Ιράν δεν μπορεί να πουλήσει το δικό του πετρέλαιο υπό την αμερικανική πίεση, δεν θα επιτραπεί σε καμία άλλη περιφερειακή δύναμη να το κάνει.

«Είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτό το σχέδιο που διατύπωσε ο πρόεδρος μας θα εφαρμοστεί αν χρειαστεί…Θα κάνουμε τον εχθρό να καταλάβει ότι είτε όλοι μπορούν να χρησιμοποιούν τα στενά του Ορμούζ είτε κανείς», τόνισε ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης, ο στρατηγός Μοχάμαντ Αλί Τζαφαρί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Τη Δευτέρα, στέλεχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση παραμένει αποφασισμένη να μειώσει «στο μηδέν» τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν, στο πλαίσιο των οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Οι Αμερικανοί τονίζουν ότι επιθυμούν να εκμηδενίσουν τις εξαγωγές αργού πετρελαίου του Ιράν. Μιλάνε χωρίς να σκεφτούν προσεκτικά. Δείχνει ότι δεν έχουν σκεφτεί τις συνέπειες της ενέργειάς τους», τόνισε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Ροχανί, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Παράλληλα χθες διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης απείλησε ότι η Τεχεράνη θα εμποδίσει τις μεταφορές πετρελαίου μέσα από τα στενά του Ορμούζ αν οι ΗΠΑ απαγορεύσουν τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν.

ΑΠΕ

