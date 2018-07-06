Αποχώρησε από το «Το σόι σου» και το ανακοίνωσε μέσω instagram (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Βασικός πρωταγωνιστής της επιτυχημένης σειρά του Alpha «το σόι σου» αποχωρεί και το ανακοίνωσε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο instagram.
Ο λόγος για τον Ευθύμη Ζησάκη ο οποίος δημοσίευσε ένα βίντεο με πλάνα από την σειρά, σχολιάζοντας στην σχετική λεζάντα ως εξής: «Ένα ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ είναι το λιγότερο που μπορώ να σκεφτώ για αυτά τα 4 Χρόνια. @abourdoumis @meletis_ilias @vasolaskaraki @ioannaasimakopoulou @vivian_kontomari @solontsounis @gogo.kartsana @nikossg@michailydia @ypatiaklad @andreasmorfonios @gsiougas @aggelopoulosantonis @patronisss @lzagoraios @alphatv #tosoisou#lovemyjob #actorlife»
