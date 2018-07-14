«Πόλεμος» μέχρι τέλους για τα παιδιά του Μπιθικώτση – «Βγήκαν» τα μαχαίρια στην οικογένεια

Κόντρα δίχως τέλος για τα δύο από τα παιδιά του Γρηγόρη Μπιθικώτση

Η ανελέητη διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο συνονόματο γιο του «Σερ» του ελληνικού πενταγράμμου, Γρηγόρη και στην ετεροθαλή αδερφή του Άννα, φαίνεται ότι οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στις αίθουσες των δικαστηρίων.

Με αφορμή τα τραγούδια του αείμνηστου Γρηγόρη Μπιθικώτση και το ποιος μπορεί να διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα για αυτά, βγήκαν τα «μαχαίρια» στην οικογένεια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Espresso, η κόντρα ξεκίνησε με το εξώδικο- τελεσίγραφο που έστειλε ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης στην Άννα, ζητώντας να παίρνει άδεια από εκείνον και την μητέρα του Μεταξία, για τα τραγούδια του πατέρα τους που παρουσιάζονται σε συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις, μιας και τα πνευματικά δικαιώματα του έργου του αείμνηστου καλλιτέχνη έχουν παραχωρηθεί σε εκείνους μέσω της διαθήκης του. «Έστειλα στην αδελφή μου ένα εξώδικο, βάσει του οποίου πρέπει να συμμορφωθεί. Εύχομαι να συζητήσουμε με την Άννα και να βρούμε μια λύση, αλλιώς ο δρόμος της Δικαιοσύνης είναι μονόδρομος. Κάποια πράγματα έχουν κι ένα όριο.», δήλωσε ο τραγουδιστής και γιος του Γρηγόρη Μπιθικώτση.

Και η Άννα τονίζει: «Εκείνος ξεκίνησε τον πόλεμο, εκείνος θα αποφασίσει που θέλει να φθάσει».

Η κόντρα ανάμεσα στα δυο παιδιά του «Σερ» από τον πρώτο του γάμο (την Αναστασία και την Άννα) και τον συνονόματο γιο του από τον δεύτερο γάμο του με την σύζυγό του Μεταξία, ξεκίνησε λίγο μετά το άνοιγμα της διαθήκης του τραγουδιστή τον Απρίλιο του 2005. Στη διαθήκη του ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης έγραφε: «Τον γιο μου από το δεύτερο γάμο μου με την Μεταξία, τον Γρηγόρη Μπιθικώτση, τον θεωρώ φυσικό μου διάδοχο και συνεχιστή της ιστορίας μου στα καλλιτεχνικά μου δρώμενα», ενώ ταυτόχρονα και η δεύτερη σύζυγος του, Μεταξία είχε οριστεί ως νόμιμη δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων των τραγουδιών του.