Στροφή στους Ρώσους κλασικούς κάνει ο Εμίρ Κουστουρίτσα

Το σχέδιο του να σκηνοθετήσει το ρωσικό κλασικό μυθιστόρημα του Μιχαήλ Λέρμοντοφ «Ένας ήρωας του καιρού μας», ανακοίνωσε ο διάσημος σέρβος σκηνοθέτης, σεναριογράφος και μουσικός Εμίρ Κουστουρίτσα.

Ο πολύ γνωστός και στην Ελλάδα καλλιτέχνης τα τελευταία χρόνια έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τους ρώσους κλασικούς και όπως λέει, ετοιμάζεται να εκδώσει ένα βιβλίο με βάση τα έργα του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι «Ο ηλίθιος» και «Έγκλημα και τιμωρία», ενώ τα επόμενα χρόνια προτίθεται να διασκευάσει για τον κινηματογράφο περισσότερα έργα Ρώσων κλασικών.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε πρόσφατα στην ιστοσελίδα της ρωσικής εφημερίδας Isvestia, αποσπάσματα της οποίας αναδημοσιεύει το Ria Novosti, o Κουστουρίτσα δηλώνει λάτρης των Ρώσων κλασικών. Ειδικά για τον Λέρμοντοφ, τονίζει ότι όταν διάβασε το μυθιστόρημα «Ένας ήρωας του καιρού μας» συνειδητοποίησε ότι το θέμα του βιβλίου είναι πάντα σύγχρονο – επαναλαμβάνεται συνεχώς στη Ρωσία.

Ωστόσο η κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου του Λέρμοντοφ δεν θα γίνει σύντομα καθώς ο Κουστουρίτσα βρίσκεται στη διαδικασία πραγματοποίησης ενός άλλου μεγάλου σχεδίου. Τον Σεπτέμβριο θα κυκλοφορήσει το νέο του βιβλίο στο οποίο μεταφέρει όλους τους χαρακτήρες από τον «Ηλίθιο» και το«Έγκλημα και Τιμωρία» του Ντοστογιέφσκι στη σύγχρονη Κίνα. Το βιβλίο αυτό, όπως λέει, έχει ήδη αρχίσει να το διασκευάζει για τον κινηματογράφο.

«Είμαι βέβαιος, λέει, ότι σήμερα στην Κίνα υπάρχει ένα πρόβλημα ηθικής… Υπάρχει μια τεράστια αλλαγή και αυτό δημιουργεί μια σκηνή στην οποία αναπτύσσονται τέτοιες μεγάλες ιστορίες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις ιστορίες που αναφέρονται στα βιβλία του Ντοστογιέφσκι», δηλώνει και χαρακτηρίζει τον Ρώσο κλασικό τον μεγαλύτερο συγγραφέα στη Ρωσία. Κληθείς δε να τον συγκρίνει με τον άλλο μεγάλο ρώσο συγγραφέα, τον Λέοντα Τολστόι, ο Κουστουρίτσα εκφράζει την άποψη ότι αυτό που δεν του αρέσει στον Τολστόι είναι ότι είχε αρχίσει να πιστεύει ότι ήταν θεός. Δεν ήταν μάρτυρας στη ζωή όπως ο Ντοστογιέφσκι, λέει.