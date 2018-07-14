search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 13:53
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.07.2018 10:28

Στροφή στους Ρώσους κλασικούς κάνει ο Εμίρ Κουστουρίτσα

14.07.2018 10:28
Στροφή στους Ρώσους κλασικούς κάνει ο Εμίρ Κουστουρίτσα - Media

 

Το σχέδιο του να σκηνοθετήσει το ρωσικό κλασικό μυθιστόρημα του Μιχαήλ Λέρμοντοφ «Ένας ήρωας του καιρού μας», ανακοίνωσε ο διάσημος σέρβος σκηνοθέτης, σεναριογράφος και μουσικός Εμίρ Κουστουρίτσα.

Ο πολύ γνωστός και στην Ελλάδα καλλιτέχνης τα τελευταία χρόνια έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τους ρώσους κλασικούς και όπως λέει, ετοιμάζεται να εκδώσει ένα βιβλίο με βάση τα έργα του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι «Ο ηλίθιος» και «Έγκλημα και τιμωρία», ενώ τα επόμενα χρόνια προτίθεται να διασκευάσει για τον κινηματογράφο περισσότερα έργα Ρώσων κλασικών.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε πρόσφατα στην ιστοσελίδα της ρωσικής εφημερίδας Isvestia, αποσπάσματα της οποίας αναδημοσιεύει το Ria Novosti, o Κουστουρίτσα δηλώνει λάτρης των Ρώσων κλασικών. Ειδικά για τον Λέρμοντοφ, τονίζει ότι όταν διάβασε το μυθιστόρημα «Ένας ήρωας του καιρού μας» συνειδητοποίησε ότι το θέμα του βιβλίου είναι πάντα σύγχρονο – επαναλαμβάνεται συνεχώς στη Ρωσία.

Ωστόσο η κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου του Λέρμοντοφ δεν θα γίνει σύντομα καθώς ο Κουστουρίτσα βρίσκεται στη διαδικασία πραγματοποίησης ενός άλλου μεγάλου σχεδίου. Τον Σεπτέμβριο θα κυκλοφορήσει το νέο του βιβλίο στο οποίο μεταφέρει όλους τους χαρακτήρες από τον «Ηλίθιο» και το«Έγκλημα και Τιμωρία» του Ντοστογιέφσκι στη σύγχρονη Κίνα. Το βιβλίο αυτό, όπως λέει, έχει ήδη αρχίσει να το διασκευάζει για τον κινηματογράφο.

«Είμαι βέβαιος, λέει, ότι σήμερα στην Κίνα υπάρχει ένα πρόβλημα ηθικής… Υπάρχει μια τεράστια αλλαγή και αυτό δημιουργεί μια σκηνή στην οποία αναπτύσσονται τέτοιες μεγάλες ιστορίες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις ιστορίες που αναφέρονται στα βιβλία του Ντοστογιέφσκι», δηλώνει και χαρακτηρίζει τον Ρώσο κλασικό τον μεγαλύτερο συγγραφέα στη Ρωσία. Κληθείς δε να τον συγκρίνει με τον άλλο μεγάλο ρώσο συγγραφέα, τον Λέοντα Τολστόι, ο Κουστουρίτσα εκφράζει την άποψη ότι αυτό που δεν του αρέσει στον Τολστόι είναι ότι είχε αρχίσει να πιστεύει ότι ήταν θεός. Δεν ήταν μάρτυρας στη ζωή όπως ο Ντοστογιέφσκι, λέει.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sarkozy_prison_1
ΚΟΣΜΟΣ

Στη φυλακή La Santé ο Νικολά Σαρκοζί – «Καλώς ήρθες Νικολά» φώναζαν οι κρατούμενοι, «νιώθω βαθιά θλίψη για τη Γαλλία», δηλώνει ο ίδιος (Photo/Video)

ena-kapoio-keno-parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Ένα κάποιο κενό» της Βαλέριας Δημητριάδου στο Θέατρο Εμπορικόν

famellos_komotini_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος από ΒΙΠΕ Κομοτηνής: «Η ελληνική περιφέρεια εκπέμπει SOS από τον πρωτογενή τομέα μέχρι τη μεταποίηση» (video)

koutsoubas-vouli-21-10
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας για Άγνωστο Στρατιώτη: Απόπειρα αποπροσανατολισμού από την κυβέρνηση

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Η δεξιά, η αριστερά και ο κυρ-Παντελής» στο Μικρό Παλλάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fasoulis_matsouka
LIFESTYLE

Φασουλής για Ματσούκα: «Εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία»

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

mploko_troxaia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα των 150 ευρώ στους οδηγούς - Πού στήθηκαν τα νέα μπλόκα της Αθήνας

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

akinita_big
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα: Ενοικιαστές αναζητούν μικρά, φωτεινά και ανακαινισμένα ακίνητα, δεν αντέχουν τα υψηλά ενοίκια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 13:52
sarkozy_prison_1
ΚΟΣΜΟΣ

Στη φυλακή La Santé ο Νικολά Σαρκοζί – «Καλώς ήρθες Νικολά» φώναζαν οι κρατούμενοι, «νιώθω βαθιά θλίψη για τη Γαλλία», δηλώνει ο ίδιος (Photo/Video)

ena-kapoio-keno-parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Ένα κάποιο κενό» της Βαλέριας Δημητριάδου στο Θέατρο Εμπορικόν

famellos_komotini_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος από ΒΙΠΕ Κομοτηνής: «Η ελληνική περιφέρεια εκπέμπει SOS από τον πρωτογενή τομέα μέχρι τη μεταποίηση» (video)

1 / 3