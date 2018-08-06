«Τίτλοι τέλους» για τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Μετά από μια καριέρα σχεδόν έξι δεκαετιών, που συνοδεύτηκε από τεράστιες επιτυχίες, πολλά βραβεία και τον θαυμασμό όλων των συναδέλφων του (για να μην αναφερθούμε στη λατρεία των γυναικών), ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ πήρε τη μεγάλη απόφαση και αποσύρεται από την υποκριτική τέχνη.

Μιλώντας στο EW, ο 81χρονος σούπερ σταρ του σινεμά δήλωσε: «Ποτέ μην λες ποτέ, αλλά ουσιαστικά κατέληξα ότι αυτό ήταν για εμένα σε ό,τι αφορά την υποκριτική. Θα προχωρήσω στη συνταξιοδότηση έπειτα από αυτή την ταινία γιατί κάνω αυτή τη δουλειά από τα 21 μου».

Προσέθεσε, μάλιστα, ότι η ταινία «The Old Man & The Gun», που θα βγει στους κινηματογράφους το φθινόπωρο, θα είναι και η τελευταία του, λέγοντας ότι «είπα μέσα μου “αρκετά” και θέλω να αποχωρήσω με μια ταινία που να είναι χαρούμενη και θετική».

Από εκεί και πέρα, ο Ρέντφορντ, ο οποίος το 1980 πήρε Όσκαρ σκηνοθεσίας για την ταινία «Ordinary People» και έχει γυρίσει άλλες οκτώ ταινίες, δεν θέλησε να δεσμευτεί σχετικά με το αν θα συνεχίσει να σκηνοθετεί λέγοντας απλώς «θα δούμε»…

Πηγή: EW.com