Έκρηξη ηφαιστείου στην Παπούα Νέα Γουινέα – Κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους (Photo)

Δύο χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω της έκλυσης λάβας που προκάλεσε έκρηξη ηφαιστείου σε ένα νησί στη βόρεια ακτή της Παπούας Νέας Γουινέας νωρίς το πρωί του Σαββάτου, ανακοίνωσε το Κέντρο Εθνικών Καταστροφών.

Το νησί Μανάμ, πλάτους μόλις 10 χλμ. είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της χώρας και έχει περίπου 9.000 κατοίκους.

Τρία χωριά βρίσκονταν απευθείας στη διαδρομή της λάβας και οι κάτοικοι χρειάστηκε να απομακρυνθούν προς ασφαλέστερες περιοχές, δήλωσε τηλεφωνικώς στο πρακτορείο Reuters ο Μάρτιν Μόουζ, διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Καταστροφών PNG.

Το Παρατηρητήριο Ηφαιστείων Ραμπάουλ (RVO) ανέφερε πως η έκρηξη ξεκίνησε στις 6.00 τοπική ώρα (23:00 της Παρασκευής ώρα Ελλάδας) στέλνοντας μια στήλη στάχτης 15 χλμ. πάνω από το επίπεδο της θάλασσας.

Η στάχτη ήταν τόσο πυκνή ώστε δέντρα κατέρρευσαν από το βάρος, ανέφερε σε ενημερωτικό δελτίο του το RVO.

«Οι περιοχές που έχουν επηρεαστεί περισσότερο είναι η Μπαλιάου και η Κουλουγκούμα και λόγω της πολύ μικρής ορατότητας εξαιτίας της στάχτης ο κόσμος χρησιμοποιεί πυρσούς για να μετακινηθεί», ανέφερε.

Ο Στιβ Σόντερς του RVO δήλωσε πως ήταν μια ασυνήθιστα μεγάλη έκρηξη.

«Δεν υπάρχουν απώλειες εξ όσων γνωρίζουμε αλλά λέμε στον κόσμο να μείνει μακριά από τις κοιλάδες γιατί υπάρχει κίνδυνος κατολίσθησης λάσπης… υπάρχει ένα παχύ στρώμα στάχτης στην άκρη και προσπαθούμε να κάνουμε τον κόσμο να αντιληφθεί την απειλή σε περίπτωση που υπάρξει έντονη βροχόπτωση», δήλωσε τηλεφωνικώς.

Ο Σόντερς είπε πως η αρχική φάση της έκρηξης έχει τελειώσει, αλλά έχει δημιουργηθεί ένα νέο άνοιγμα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχει ενδεχόμενο περαιτέρω δραστηριότητας του ηφαιστείου.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ηφαιστειακής Στάχτης Ντάργουιν (DVAAC) εξέδωσε προειδοποίηση προς τα αεροπλάνα που διέρχονται από την περιοχή προκειμένου να παρακάμψουν το σύννεφο, το οποίο είναι πάνω από το επίπεδο διέλευσης των εμπορικών αερογραμμών.

Το σύννεφο αναμένεται να διαλυθεί εντός των επομένων 12 ωρών, δήλωσε στο Ρόιτερς η μετεωρολόγος του DVAAC Αμάντα Όλφορντ.

Από προηγούμενες εκρήξεις του Μανάμ έχουν σκοτωθεί κάτοικοι που εισέπνευσαν στάχτη ή καταπλακώθηκαν από κατολισθήσεις, σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα volcanodiscovery.com.

