Σχεδιάστρια μόδας καταγγέλλει: Πήγα για πλαστική στήθους και με βίασε ο αναισθησιολόγος

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Βρέθηκε στο χειρουργείο για να κάνει πλαστική στο στήθος και τη βίασε ο αναισθησιολόγος.

Αυτό κατήγγειλε δημοσίως μέσω του κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ΝΤV η 35χρονη Erika Bikova λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της δίκης του 59χρονου αναισθησιολόγου Yuri Chernikov στη ρωσική πόλη Σαμάρα.

«Ήθελα να διορθώσω το σχήμα του στήθους μου. Έτρεμα τρελά μετά την επέμβαση και άκουσα μια φωνή να μου λέει: “Κορίτσι, όλα θα πάνε καλά”. Μου έκανε πράγματα που ένας γιατρός δεν πρέπει να κάνει και έκανε σχόλια γι’ αυτό που μου έκανε… Με βίασε και ήμουν εντελώς αβοήθητη», εξομολογήθηκε ξεσπώντας σε κλάματα.

Από τη μεριά του, ο 59χρονος αναισθησιολόγος δήλωσε ότι όλα συνέβησαν με την απόλυτη συναίνεση της γνωστής σχεδιάστριας μόδας.

Πηγή: Espresso