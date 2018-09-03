Ξεσπά η Βούλα Πατουλίδου: Άνανδρη συμπεριφορά σε βάρος της Κατερίνας Νοτοπούλου

Με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου, ξέσπασε με οργή για τις επιθέσεις που δέχεται η νέα υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης, Κατερίνα Νοτοπούλου.

Συγκεκριμένα η Βούλα Πατουλίδα έγραψε:

«Δεν μπορώ να σιωπήσω στην άνανδρη συμπεριφορά σε βάρος της Κατερίνας Νοτοπούλου. Άδικες και ανεπίτρεπτες επιθέσεις, όχι στην πολιτικό, αλλά στον άνθρωπο Νοτοπούλου. Μόνο που η Κατερίνα δεν είναι Καρανίκας!

Γιατί ενοχλεί; Ποιους ενοχλεί; Επειδή είναι γυναίκα; Μικρή σε ηλικία; Ας δούμε το έργο της και ας κριθεί για αυτό και μόνο! Υπάρχουν όρια στο ανάθεμα και καμιά ανοχή στον διασυρμό!

Συνεργάστηκα και συγκρούστηκα μαζί της όσο ήταν υπεύθυνη στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Ένα γραφείο τουλάχιστον πάντα ανοιχτό. Η Κατερίνα άκουγε. Απαντούσε στα τηλέφωνα!

‘Όπου και όταν χρειαστεί θα συνεχίσω τη γόνιμη συνεργασία μαζί της γιατί αυτή η πόλη, η Μακεδονία, η Θράκη, χρειάζεται συνέργειες και ανθρώπους με αντίληψη, με όρεξη για δουλειά».