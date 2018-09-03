search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 08:44
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.09.2018 15:04

Ξεσπά η Βούλα Πατουλίδου: Άνανδρη συμπεριφορά σε βάρος της Κατερίνας Νοτοπούλου

03.09.2018 15:04
Ξεσπά η Βούλα Πατουλίδου: Άνανδρη συμπεριφορά σε βάρος της Κατερίνας Νοτοπούλου - Media
 
Με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου, ξέσπασε με οργή για τις επιθέσεις που δέχεται η νέα υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης, Κατερίνα Νοτοπούλου.
 
Συγκεκριμένα η Βούλα Πατουλίδα έγραψε:
 
«Δεν μπορώ να σιωπήσω στην άνανδρη συμπεριφορά σε βάρος της Κατερίνας Νοτοπούλου. Άδικες και ανεπίτρεπτες επιθέσεις, όχι στην πολιτικό, αλλά στον άνθρωπο Νοτοπούλου. Μόνο που η Κατερίνα δεν είναι Καρανίκας!
 
Γιατί ενοχλεί; Ποιους ενοχλεί; Επειδή είναι γυναίκα; Μικρή σε ηλικία; Ας δούμε το έργο της και ας κριθεί για αυτό και μόνο! Υπάρχουν όρια στο ανάθεμα και καμιά ανοχή στον διασυρμό!
 
Συνεργάστηκα και συγκρούστηκα μαζί της όσο ήταν υπεύθυνη στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Ένα γραφείο τουλάχιστον πάντα ανοιχτό. Η Κατερίνα άκουγε. Απαντούσε στα τηλέφωνα!
 
‘Όπου και όταν χρειαστεί θα συνεχίσω τη γόνιμη συνεργασία μαζί της γιατί αυτή η πόλη, η Μακεδονία, η Θράκη, χρειάζεται συνέργειες και ανθρώπους με αντίληψη, με όρεξη για δουλειά».
 
google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mexico_ekrixi_new
ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Τέσσερις νεκροί σε εργοστάσιο κατασκευής όπλων

astynomia_peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους

FEGGARI_KENTRIKI
ΕΛΛΑΔΑ

Το εντυπωσιακό Μπλε Φεγγάρι «έλουσε» το Ναύπλιο – Η πανσέληνος πάνω από το Παλαμήδι (photos/video)

troxaio new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Λεωφορείο άρπαξε φωτιά μετά από τροχαίο – 8 νεκρούς και 33 τραυματίες (video)

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Θερμοκρασίες που παραπέμπουν σε καλοκαίρι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: «Κλειδώνει» η πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

supermarket
ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ, καταστήματα, τράπεζες, υπηρεσίες

xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

lipa-turner-gamos
LIFESTYLE

Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ παντρεύτηκαν στο Λονδίνο - Ετοιμάζουν χολιγουντιανό πάρτι στο Παλέρμο

tsouros_germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για Κώστα Τσουρό: «Τον ξέσκισαν»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 08:43
mexico_ekrixi_new
ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Τέσσερις νεκροί σε εργοστάσιο κατασκευής όπλων

astynomia_peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους

FEGGARI_KENTRIKI
ΕΛΛΑΔΑ

Το εντυπωσιακό Μπλε Φεγγάρι «έλουσε» το Ναύπλιο – Η πανσέληνος πάνω από το Παλαμήδι (photos/video)

1 / 3