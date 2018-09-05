search
05.09.2018 10:25

Φεστιβάλ Βενετίας: Ποιοι ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί (Photos)

05.09.2018 10:25
Το 75ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα με μία θεαματική τελετή έναρξης.
Κινηματογραφικοί αστέρες, όπως η Ναόμι Γουότς, η Lady Gaga, η Έμα Στόουν και ο Ράιαν Γκόσλινγκ εμφανίστηκαν στο κόκκινο χαλί, στην τελετή έναρξης που έλαβε χώρα στη Μεγάλη Αίθουσα (Sala Grande), στην κεντρική αίθουσα προβολών στο Λίντο.

Ενώ στο επίκεντρο του Φεστιβάλ είναι οι ταινίες και τα βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του Χρυσού Λέοντα για την καλύτερη ταινία, τα μοντέρνα σύνολα που φορούν οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων μπορούν να είναι εξίσου εκθαμβωτικά.

Τους πιο καλοντυμένους στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας του 2018 προβάλλει δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας «The Independent» συνοδευόμενο από φωτογραφικό υλικό.

Στη λίστα με τους πιο καλοντυμένους είναι η Νικόλ Ουάρν, ιδρύτρια του ψηφιακού brand Gary Pepper, η οποία φόρεσε ένα εντυπωσιακό πορτοκαλί φόρεμα Toni Maticevski στην πρεμιέρα του «Eternity’s Gate», με πρωταγωνιστή τον Γουίλιαμ Νταφόε ως Βίνσεντ Βαν Γκογκ.

Η Ναόμι Γουότς, μέλος της κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας ξεχώρισε με ένα εκθαμβωτικό αραχνοΰφαντο, κεντημένο με πέτρες, φόρεμα Dolce & Gabbana couture στην πρεμιέρα της ίδιας ταινίας.

Η ηθοποιός και μοντέλο Μπρούνα Μαρκεζίνε επέλεξε για την πρεμιέρα της ταινίας «A Star Is Born» (Ένα Αστέρι Γεννιέται) μία μπλε δημιουργία Alberta Ferretti, παπούτσια Jimmy Choo και κοσμήματα Chopard.

Η ηθοποιός Ντακότα Τζόνσον φόρεσε τουαλέτα Christian Dior, κόκκινη στράπλες, στην πρεμιέρα της ταινίας «Suspiria», στην οποία πρωταγωνιστεί και η Έμα Στόουν επέλεξε ένα βραδινό φόρεμα σε λιλά και κρεμ απόχρωση Louis Vuitton για την εμφάνιση στο κόκκινο χαλί κατά την προβολή της ταινία «The Favourite» του Γιώργου Λάνθιμου.

Από τις ανδρικές εμφανίσεις που ξεχώρισαν ήταν του Ράιαν Γκόσλινγκ με άσπρο σακάκι σμόκιν Gucci στην πρεμιέρα της βιογραφικής ταινίας «First Man» στην οποία υποδύεται τον αστροναύτη Νιλ Άρμστρονγκ, του σκηνοθέτη Τάικα Γουαϊτίτι (Taika Waititi), κριτή στο φετινό φεστιβάλ με μαύρο κοστούμι και παπιγιόν στην πρεμιέρα του «Eternity’s Gate» και του Μπράντλεϊ Κούπερ με navy κοστούμι στην πρεμιέρα της ταινίας που σκηνοθέτησε και στην οποία πρωταγωνιστεί «A Star Is Born» (Ένα Αστέρι Γεννιέται).

Πηγή :ΑΠΕ- ΜΠΕ

