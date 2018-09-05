search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 06:12
05.09.2018 13:11

Συναγερμός στο Ντάλας: Φορτηγό «μπούκαρε» στο Fox (Photos)

Συναγερμός σήμανε στα γραφεία του τηλεοπτικού σταθμού Fox 4 στο Ντάλας, των ΗΠΑ όταν άγνωστος «εισέβαλε» με το φορτηγάκι του.
Ο οδηγός του οχήματος αμέσως μετά το «χτύπημα» αποβιβάστηκε και άφησε στο σημείο μία τσάντα.
Οι Αρχές έσπευσαν άμεσα στα γραφεία του σταθμού και πέρασαν χειροπέδες στον άνδρα, ενώ ο χώρος εκκενώθηκε μέχρι να γίνει έλεγχος στο περιεχόμενο της τσάντας.
 
Πηγή: enikos.gr/Fox News
