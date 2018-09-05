Συναγερμός στο Ντάλας: Φορτηγό «μπούκαρε» στο Fox (Photos)

Συναγερμός σήμανε στα γραφεία του τηλεοπτικού σταθμού Fox 4 στο Ντάλας, των ΗΠΑ όταν άγνωστος «εισέβαλε» με το φορτηγάκι του.

Ο οδηγός του οχήματος αμέσως μετά το «χτύπημα» αποβιβάστηκε και άφησε στο σημείο μία τσάντα.

Οι Αρχές έσπευσαν άμεσα στα γραφεία του σταθμού και πέρασαν χειροπέδες στον άνδρα, ενώ ο χώρος εκκενώθηκε μέχρι να γίνει έλεγχος στο περιεχόμενο της τσάντας.

Πηγή: enikos.gr/Fox News