«Αθόρυβη» ημικρανία: Ποια συμπτώματα προκαλεί, εκτός από τον πόνο

Η ημικρανία είναι ένας κοινός τύπος κεφαλαλγίας που χαρακτηρίζεται από τον έντονο πόνο, κυρίως στη μία πλευρά του κεφαλιού. Συχνά συνοδεύεται και από άλλα συμπτώματα όπως η ναυτία.

Ένας ιδιαίτερος τύπος ημικρανίας είναι η λεγόμενη «αθόρυβη» ημικρανία, η οποία δεν προκαλεί πόνο αλλά μια σειρά από άλλες ενοχλήσεις και διαταραχές.

Συμπτώματα

Με εξαίρεση τον πόνο, τα συμπτώματα της «αθόρυβης» και της κλασικής ημικρανίας είναι σε μεγάλο βαθμό κοινά. Τα συμπτώματα διαφέρουν σε καθεμιά από τις φάσεις του επεισοδίου ημικρανίας.

Ο πάσχων μπορεί να εκδηλώνει την πρόδρομη φάση της ημικρανίας μερικές μέρες ή ώρες πριν το κυρίως επεισόδιο. Τα συμπτώματα στη φάση αυτή περιλαμβάνουν:

– καταθλιπτική διάθεση

– έλλειψη συγκέντρωσης

– διαταραχή της ομιλίας και της ικανότητας ανάγνωσης

– κόπωση και επαναλαμβανόμενο χασμουρητό

– λιγούρες

– νευρικότητα

– μυϊκή δυσκαμψία

– ναυτία

– ευαισθησία στους ήχους και στο φως

– διαταραχές του ύπνου

– επιτακτική ούρηση

Ποσοστό 20-25% των ανθρώπων που ταλαιπωρούνται από ημικρανίες εκδηλώνουν επίσης αύρα μεταξύ της πρόδρομης και της κυρίως φάσης της ημικρανίας. Η αύρα εκδηλώνεται και στην περίπτωση της «αθόρυβης» ημικρανίας και περιλαμβάνει συμπτώματα όπως:

– μούδιασμα και μυρμήγκιασμα σε διάφορα μέρη του σώματος

– παροδική απώλεια όρασης

– διαταραχές της όρασης (π.χ. τυφλά σημεία, «μυγάκια», φωταψίες)

Τα συμπτώματα της αύρας εμφανίζονται σταδιακά και διαρκούν περίπου μία ώρα πριν το κυρίως επεισόδιο της ημικρανίας.

Η κυρίως φάση της κλασικής ημικρανίας γίνεται αντιληπτή λόγω του ισχυρού πόνου που προκαλεί και ο οποίος διαρκεί από τέσσερις έως και 72 ώρες. Στην «αθόρυβη» ημικρανία, ο πόνος δίνει τη θέση του σε ένα σύνολο άλλων συμπτωμάτων και ενοχλήσεων, που τυπικά περιλαμβάνει:

– κρίση άγχους ή καταθλιπτική διάθεση

– ζαλάδα

– δυσκολίες στον ύπνο

– ρινική συμφόρηση

– ναυτία

– πόνο και δυσκαμψία στον αυχένα

– ευαισθησία στο φως, στις μυρωδιές και στους ήχους

– τάση για εμετό

Περίπου το 80% των πασχόντων από ημικρανίες εκδηλώνουν τη λεγόμενη φάση αποδρομής. Εκδηλώνεται μετά το κυρίως επεισόδιο της ημικρανίας, γι’ αυτό και συχνά αποκαλείται το «hangover της ημικρανίας». Η φάση αποδρομής διαρκεί από 24 έως 48 ώρες και προκαλεί ένα ή και περισσότερα από τα παρακάτω συμπτώματα:

– πόνοι στο σώμα

– δυσκολία συγκέντρωσης

– ζαλάδα

– αίσθημα ευφορίας ή κατάθλιψης

– κόπωση

Για την αντιμετώπιση της ημικρανίας και την πρόληψη μελλοντικών επεισοδίων συστήνεται μια σειρά μέτρων όπως η λήψη αναλγητικών φαρμάκων, ο καλός ύπνος, οι τεχνικές χαλάρωσης (π.χ. διαλογισμός, γιόγκα), η τακτική σωματική άσκηση και η ισορροπημένη διατροφή.

Η επίσκεψη στον γιατρό και η διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων βοηθούν να σχεδιαστεί ένα εξατομικευμένο πλάνο πρόληψης και αντιμετώπισης της ημικρανίας ανάλογα με την ένταση των συμπτωμάτων και την ευαισθησία που παρουσιάζει ο πάσχων σε τροφές, ποτά κ.λπ.

Πηγή: onmed.gr