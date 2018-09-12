Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που παράτησε τη «Μουρμούρα»

Η αποχώρησή της από την τηλεοπτική σειρά «Μην αρχίσεις τη Μουρμούρα» αποτέλεσε ένα πραγματικό σοκ για τους φανατικούς τηλεθεατές της κωμωδίας του ALPHA. Η Ιωάννα Τριαντιφυλλίδου μαζί με τον αγαπημένο της Πάνο Βλάχο αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την Ελλάδα και να δοκιμάσουν την τύχη τους στις ΗΠΑ.

Η πανέμορφη ηθοποιός αποφάσισε να γυρίσει στην πατρίδα της για να δοκιμαστεί σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Η ίδια διατηρεί όμως τις επαφές που έχει δημιουργήσει στο Λος Άντζελες και όχι μόνο για το μέλλον.

Η μελαχρινή ηθοποιός θα είναι η παρουσιάστρια του «Bake Off», του μαγειρικού διαγωνισμού του ALPHA για ερασιτέχνες ζαχαροπλάστες.

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου λίγες μέρες πριν το «Bake Off» κάνει πρεμιέρα μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» για το νέο της βήμα. Όπως σημείωσε μετά το τέλος του διαγωνισμού θα επιστρέψει και πάλι στις ΗΠΑ, ενώ αποκάλυψε και τον λόγο που πήρε τη μεγάλη απόφαση να φύγει από την Ελλάδα.

Όπως τόνισε ήταν μια ιδέα που υπήρχε εδώ και χρόνια στο μυαλό της. Ωστόσο ήταν κάτι που ανέβαλλε συνέχεια λόγω των υποχρεώσεων που είχε στην Ελλάδα, μέχρι που δε χωρούσε άλλη αναβολή.

«Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι πίσω. Δεν έφυγα γιατί δεν είχα τι να κάνω εδώ πέρα. Ήταν επιλογή μου, γιατί ήθελα να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό. Το να πάω και να παρακολουθήσω κάποια μαθήματα στην Αμερική, ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ καιρό. Όσο περνούσαν τα χρόνια και έμενα απασχολημένη με διάφορες δουλειές εδώ πέρα, όλο το ανέβαλα. Και σε κάποιο σημείο νομίζω ότι δεν χωρούσε άλλη αναβολή. Ή να το κάνω ή να μου φύγει από το μυαλό. Και δεν μου έφευγε» σημείωσε χαρακτηριστικά η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου.

