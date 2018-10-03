Γάιδαρος …συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στον Τύρναβο (Photo)

Σύγκρουση μεταξύ ΙΧ αυτοκινήτου και ενός άτυχου γαϊδάρου, σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην επαρχιακή οδό Αμπελώνα – Τυρνάβου λίγο έξω από τον Αμπελώνα.

Όπως αναφέρει το eleftheria.gr, η πλαγιομετωπική σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά το ζώο, ενώ το αυτοκίνητο υπέστη μικρές ζημιές.

Κλήθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου, άνδρες του οποίου έφτασαν στον χώρο του συμβάντος καθώς και ο Δήμος Τυρνάβου.

Ο γάιδαρος αν και ήταν ελεύθερος ωστόσο φορούσε καπίστρι γεγονός που σημαίνει ότι ξέφυγε από τον ιδιοκτήτη του, πιθανότατα αγροκτηνοτρόφο.

Το ζώο παρέμεινε στο σημείο ώστε να δεχθεί την φροντίδα κτηνιάτρου.

Προανάκριση για το συμβάν καθώς και για την εύρεση του ιδιοκτήτη του γαϊδάρου κάνει το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου.