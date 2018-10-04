search
04.10.2018 10:38

«Είναι σαν αυτό»: Η Στόρμι Ντάνιελς διαλέγει μανιτάρι ίδιο με τον …«ανδρισμό» του Τραμπ (Video)

Η Στόρμι Ντάνιελς, κατά κόσμον Στέφανι Κλίφορντ, γνωστή πλέον για την πρώην σχέση της με τον Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε στην εκπομπή του Τζίμι Κίμμελ.

Η ίδια στο βιβλίο της παρομοιάζει το μόριο του προέδρου των ΗΠΑ με μανιτάρι.

Έτσι λοιπόν ο παρουσιαστής γελώντας εμφάνισε έναν δίσκο με ψεύτικα μανιτάρια ώστε να διαλέξει η ίδια, αυτό που έμοιαζε περισσότερο με το μόριο του Τραμπ, προκαλώντας ντελίριο από γέλια στο στούντιο.

«Το κρατάς λίγο ψηλά για να τα δω από τη σωστή γωνία», απάντησε η Ντάνιελς προτού διαλέξει ένα από τα μικρότερα μανιτάρια.

Δείτε το στιγμιότυπο μετά το 8’55”

