Επίθεση Καμμένου κατά Βούτση και ΕΦΣΥΝ

Επίθεση εξαπέλυσε μέσω Twitter ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος κατά του προέδρου της Βουλής, Νίκου Βούτση, και της “Εφημερίδα των Συντακτών”.

Ο κ. Καμμένος διέψευσε το δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό, σημειώνοντας ότι στην συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ κατέθεσε πρόταση για νέες βάσεις και plan B για το Σκοπιανό που δεσμεύει μόνο… εκείνον.

Το tweet του Πάνου Καμμένου για την Εφημερίδα των Συντακτών :

Μάλιστα, ο κ. Καμμένος, σε νεώτερο tweet του, κατηγόρησε την εφημερίδα ότι «εκτελεί συμβόλαιο συγκεκριμένου πολιτικό επιχειρηματικού κέντρου».

Η απάντηση της Εφημερίδας των Συντακτών

Στην επίθεση που εξαπέλυσε ο Πάνος Καμμένος απάντησε η Εφημερίδα των Συντακών:

«1. Ο υπουργός μιλάει για ψευδή δημοσιεύματα στην εφημερίδα μας αλλά δεν αναφέρεται σε τίποτα απ’ όσα γράψαμε παρά μόνο στο ότι μετά τις επίμαχες δηλώσεις του στις ΗΠΑ υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον ίδιο και στον πρωθυπουργό με πρωτοβουλία του τελευταίου. Σε ότι μας αφορά η είδηση αυτή είναι απολύτως διασταυρωμένη. Γράφτηκε δε και σε άλλα ΜΜΕ- ηλεκτρονικά και έντυπα. Το γιατί ο κ. Καμμένος προτιμάει να αναφερθεί μόνο στην ΕΦΣΥΝ είναι ζήτημα προς διερεύνηση.

2. Ο υπουργός αναφέρεται σε κέντρα που κατά τη γνώμη του διοχέτευσαν δημοσιεύματα στην εφημερίδα μας. Αν αυτή είναι η δική του σχέση με εφημερίδες κι αν μόνο αυτό τον τρόπο γνωρίζει ως πηγή δημοσιευμάτων, προφανώς κρίνει εξ ίδιων τα αλλότρια. Δεν μας αφορά. Οφείλει όμως να είναι προσεκτικός όταν μιλά για την «Εφ.Συν.». Και το κυριότερο οφείλει να φανερώσει τα κέντρα για τα οποία κάνει λόγο. Διαφορετικά θα μας υποχρεώσει να προβούμε στους χαρακτηρισμούς που αρμόζουν σε παρόμοιες περιπτώσεις. Δεν το επιθυμούμε.

3. Στις ΗΠΑ ο κ. Καμμένος πήγε ως υπουργός της κυβέρνησης. Προσωπικές απόψεις μπορεί να έχει όσες θέλει. Ας τις καταθέτει όπου θέλει στις ιδιωτικές του συναντήσεις. Όχι στις επίσημες επαφές που έχει ως υπουργός και εκπρόσωπος της χώρας.

4. Οι περίφημες βάσεις λειτουργούν; Σοβαρά; και τότε τι πήγε να τάξει στους Αμερικανούς Κάτι που ήδη έχουν; Ας μην υποτιμά την νοημοσύνη μας ο κ. Καμμένος. Δεν τιμά κανένα. Και κυρίως τον ίδιο».

Η επίθεση στον Νίκο Βούτση

Λίγο αργότερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας με νέο Tweet επιτέθηκε στον πρόεδρο της Βουλής Νίκο Βούτση με ένα δεικτικό σχόλιο: