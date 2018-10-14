Ισπανία: Μια ολόκληρη πόλη σε δίαιτα για να χάσει 100.000 κιλά μέχρι το 2020!

Η απώλεια βάρους μπορεί να είναι αρκετά δύσκολη: καταμέτρηση θερμίδων, άσκηση, μη κατανάλωση ανθυγιεινών σνακ και αποχή από το αλκοόλ – αυτό δεν είναι απαραίτητα διασκεδαστικό. Εκτός και αν το κάνετε μαζί με άλλους. Αυτό είναι που σκέφτηκαν οι υπέρβαροι κάτοικοι της ισπανικής πόλης Narón. Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι επιθυμούν να συνεργαστούν για να χάσουν βάρος. Ο στόχος: 100.000 κιλά λιγότερα έως τις αρχές του 2020.

Το έργο ξεκίνησε από τις αρχές του έτους. Και υπάρχουν ήδη οι πρώτες επιτυχίες: η Μαρία Τερέζα Ροντρίγκεζ ζύγιζε το Μάρτιο ακόμα 82 κιλά. «Τώρα είναι 70», λέει η 55χρονη. Αθλείται τώρα μιάμιση ώρα κάθε μέρα. «Περπατάω με φίλους, συμπεριλαμβανομένης μιας γυναίκας στην ηλικία των 80 που πρέπει να της κρατάνε το χέρι».

Η ιδέα για την κοινή δίατα είχε ο γιατρός Carlos Piñeiro. «Στον 21ο αιώνα, οι άνθρωποι ξεχνούν να τρέχουν πραγματικά», λέει ο 63χρονος. Με την υποστήριξη της διοίκησης της πόλης, τον Ιανουάριο κάλεσε τους πολίτες της πόλης στη Γαλικία να τρώνε υγιεινότερα και να κάνουν περισσότερη άσκηση. Από τότε ασχολείται τακτικά με τα άτομα που θέλουν να χάσουν βάρος στο πάρκο της πόλης.

Από τους 40.000 κατοίκους της πόλης, περίπου 9.000 είναι υπέρβαροι, περίπου 3.000 θεωρούνται παχύσαρκοι, σύμφωνα με τον Piñeiro. Η Γαλικία στη βορειοδυτική Ισπανία είναι η περιοχή με το μεγαλύτερο ποσοστό παχύσαρκων ανθρώπων στην Ισπανία, σύμφωνα με μελέτη της Ισπανικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

«Λόγω του βροχερού κλίματος εδώ, οι άνθρωποι είναι συχνά στο σπίτι και καταναλώνουν πολλές θερμίδες κάθε μέρα», λέει ο Piñeiro. Η κουζίνα της Γαλικίας είναι γνωστή για τις συχνά τεράστιες μερίδες της.

Εστιατόρια και σχολεία συμμετέχουν

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα λάβουν ατομικές συμβουλές για τον καλύτερο τρόπο μόνιμης μείωσης του βάρους τους και, συνεπώς, για τον περιορισμό του κινδύνου χρόνιων ασθενειών. Έρχονται τακτικά στα κέντρα υγείας της πόλης για να ζυγίζονται.

18 εστιατόρια στην πόλη θέλουν επίσης να συνεισφέρουν στην επίτευξη του στόχου των 100.000 κιλών και να προσφέρουν υγιεινότερα πιάτα. «Αντικαταστήστε το βούτυρο με φυσικό ελαιόλαδο», λέει ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου Ντιέγκο Πλάτας.

«Δεν είναι εύκολο να πείσεις τους ενήλικες», λέει ο γιατρός Piñeiro. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης παιδιά που πρέπει να διδάσκονται σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Στο σχολείο ο Jorge Juan στο Narón εκτελεί πιλοτικό έργο. Κάθε μέρα, τα παιδιά μπορούν να αθλούνται για μια ώρα και να κάνουν μια βόλτα στον παραλιακό δρόμο κατά τη διάρκεια των διακοπών. Η καθηγήτρια María José Cazorla έδωσε πρώτη το παράδειγμα: μέσα σε ένα χρόνο έχει χάσει 14 κιλά.

ΑΠΕ