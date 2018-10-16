Νέα απάντηση της «Εφ.Συν.» στον Καμμένο: Ο επίμονος λασπολόγος

Νέα απάντηση στον Πάνο Καμμένο έδωσε η «Εφημερίδα των Συντακτών» για τα υπονοούμενα που άφησε σε πρόσφατη συνέντευξή του, περι χρηματοδότησης από τον Τζώρτζ Σόρος και δανείων τα οποία δεν αποπληρώνει.

Η εφημερίδα είχε καλέσει τις προηγούμενες μέρες τον υπουργό Άμυνας να αποδείξει τους ισχυρισμούς του, διαφορετικά όπως ανέφερε θα ήταν ”κοινός συκοφάντης”.

Αναλυτικά, το άρθρο της «Εφημερίδας των Συντακτών»:

«Η συκοφαντία είναι η δύναμη των δειλών», σύμφωνα με τη Ζερμέν ντε Σταλ. Ο κ. Π. Καμμένος εδώ και μέρες έχει κληθεί από την εφημερίδα μας να αποδείξει όσα είπε εναντίον μας, αλλιώς αποδεικνύεται κοινός συκοφάντης.

Αρχικά προτίμησε τη σιωπή. Χθες, φιλοξενήθηκε στην ΕΡΤ και, όταν ρωτήθηκε σχετικά, άρχισε τις γενικόλογες αναφορές περί «Σόρος που έχει μοιράσει δισεκατομμύρια από την Αυστραλία μέχρι την Αμερική και τα Βαλκάνια» και περί τραπεζών «που δίνουν χρήματα σε εφημερίδες χωρίς εγγυήσεις».

Δεν είχε το θάρρος να καταγγείλει ευθέως την «Εφ.Συν.» ότι χρηματοδοτείται από τον Σόρος ή ότι πήρε δάνειο από τράπεζα χωρίς ή με εγγυήσεις. Αυτός είναι ο κ. Καμμένος. Εχει την άνεση να συκοφαντεί, αλλά είναι ανίκανος να στοιχειοθετήσει οτιδήποτε.

«Η συκοφαντία είναι αδιάφορη προς τους τιποτένιους», έγραφε ο Μπαλζάκ. Ο κ. Καμμένος ξέρει πως δεν απευθύνεται σε τέτοιους, όταν αναφέρεται σε μας. Και ακριβώς γι’ αυτό συκοφαντεί. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα ίδια όπλα εναντίον του. Δεν το κάνουμε, πρώτον γιατί μας είναι ξένη και εντελώς άγνωστη αυτή η πρακτική. Δεύτερον, γιατί θα ήταν αδιάφορη για τον ίδιο.

Η δική μας δύναμη είναι δημοσιογραφική και πολιτική. Η δύναμη της κριτικής με επιχειρήματα, το ρεπορτάζ με στοιχεία, η έρευνα με αποδείξεις. Είναι τα προβλήματα των αδυνάτων και των φτωχών. Είναι η αγωνία του εργαζομένου. Είναι το δίκαιο των πολλών. Είναι η ανεξαρτησία μας από κάθε εξουσία οποιασδήποτε μορφής -κομματική, κυβερνητική, επιχειρηματική.

Η δύναμή μας είναι το συνεταιριστικό εγχείρημά μας, που στηρίζεται οικονομικά από τους αναγνώστες μας. Αυτή είναι η απάντησή μας σε όσους καλοθελητές μάς συστήνουν, εκ του πονηρού, να πάμε τον κ. Καμμένο στα δικαστήρια.

Πολλοί είναι αυτοί που θα ήθελαν να μας αγοράσουν και περισσότεροι εκείνοι που θα ήθελαν να είμαστε εξαγοράσιμοι. Δεν τους κάναμε το χατίρι και δεν είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε. Δεν χρωστάμε σε κανέναν. Ούτε στο Δημόσιο ούτε σε ιδιώτες. Δεν έχουμε πάρει δάνεια από καμία τράπεζα. Τα βγάζουμε πέρα με τις δικές μας δυνάμεις. Δύσκολα, αλλά τίμια. Αντέχουμε έξι χρόνια τώρα. Και αυτό επίσης δεν αρέσει σε ορισμένους. Θα συνεχίσουμε να τους δυσαρεστούμε για πολύ ακόμη…